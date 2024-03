“La Casa de los Famosos Colombia”: Miguel Melfi recibe regaño de su mamá por infidelidad con participante casada

“La Casa de los Famosos” se ha convertido en el reality show más polémico, aunque no sólo su edición en Estados Unidos ya que una infidelidad de los participantes en Colombia dio la vuelta al mundo. Nataly Umaña y Miguel Melfi protagonizaron un intenso romance pese a que la actriz estaba casada, ante esto la madre del cantante ingresó a la casa para darle un fuerte regaño y externarle su desacuerdo.

Miguel Melfi recibe fuerte regaño

Recientemente el esposo de Nataly Umaña, el actor Alejandro Estrada, ingresó durante una dinámica en la que los participantes no se podían mover para poner fin a su matrimonio. Algo que se repitió con la madre de Miguel Melfi, quien también sorprendió a su hijo y no dudó en darle un fuerte regaño dejando ver que de continuar con aquel romance afectaría su carrera.

Miguel Melfi rompe en llanto por regaño de su mamá en "La Casa de los Famosos Colombia". Foto: Captura de pantalla IG @lacasadelosfamososcolombia1

“Tú sabes, te quiero y te amo, pero una madre tiene que estar cuando tiene que estar y tiene que decir lo que tiene que decir. Yo sé que el encierro es difícil y te puede llevar a ser vulnerable, pero eso no justifica. Yo busco y trato de entender, no puedo justificar y no aceptar lo que está pasando; yo sé que es difícil, pero tienes que discernir entre lo real y lo irreal (…) Tienes que discernir entre leo bueno y lo malo, lo que está pasando no es bueno”, dijo la madre de Miguel Melfi.

Miguel Melfi termina romance con Nataly Umaña

Tras la visita de su madre, el cantante panameño tomó la decisión de terminar el romance que sostenía con la actriz Nataly Umaña en “La Casa de los Famosos Colombia”. Esto luego de que Melfi también le pidiera disculpas a Alejandro Estrada y se dijera arrepentido por lo que ocurrió en el reality show.

“Tengo muchas cosas en la cabeza, quiero generar ese cambio en mí, soy yo el que siempre está ahí contigo y ha dejado de hacer cosas. Siento que lo más maduro es dejar de ser tan egoístas y si de verdad pasa algo entre nosotros, que pase como tenga que pasar o de una forma en la que no estemos todo el tiempo lastimando personas o faltando el respeto a las personas”, dijo el cantante.