¿Quién es Nini Vélez? La supuesta novia de la famosa actriz Ester Expósito

Ester Expósito causó gran revuelo en redes sociales por un video en el que baila al ritmo de bachata junto a Nini Vélez, pues de inmediato se desataron rumores de un romance entre la actriz española la estilista mexicana. Al instante surgieron las supuestas pruebas de que existe algo más que una gran amistad entre ellas, sobre todo tras la canción que Dani Martín le habría dedicado la también modelo, de 24 años.

¿Ester Expósito estrena romance?

El clip compartido por la estrella de la serie “Élite” en TikTok en el que se le ve junto a Nini Vélez bailando al ritmo de la bachata desató rumores de un romance, a esto se suma la unión que existe entre ambas desde hace varios años y las postales que han compartido a través de redes sociales que, según los fans, son muestra de lo que de verdad hay entre ellas.

Recientemente Dani Martín dedicó una de sus canciones a Ester Expósito en la que se puede escuchar la frase “¿por qué no me miras si yo la escribí por nosotros?”. Ante esto Nini Vélez habría respondido a través de sus historias en Instagram con el mensaje “A mí sí me mira” acompañada de una fotografía de la actriz dejando ver que existe una gran complicidad entre ellas.

¿Quién es Nini Vélez?

Nini Vélez es una estilista mexicana con la que Ester Expósito comparte una gran amistad desde hace poco más de dos años, según lo que se puede ver en las fotografías compartidas por la actriz en redes sociales. Además de ser parte de su íntimo grupo de amigos, ha sido la encargada de su imagen en sus últimos grandes proyectos.

Nini Vélez, la estilista mexicana con la que fue relacionada Ester Expósito. Foto: IG @ester_exposito

Ante esto, ambas han compartido cada vez más tiempo desde la participación de Expósito en la serie “Bandidos” que se estrenó recientemente en Netflix y que parte de la filmación se realizó en Yucatán. Hasta el momento ninguna de las dos ha dado declaraciones al respecto, pero la modelo también ha llenado de halagos a la estilista en redes sociales.