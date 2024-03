Consuelo Duval reaparece tras someterse a cirugía y revela su actual estado de salud: "me siento mejor"

Consuelo Duval reapareció en redes para hablar sobre su estado de salud después de haber sido operada para que le quitaran la vesícula. La actriz se tomó un momento para grabar unas historias a través de su cuenta de Instagram e informar cuál es su estado de salud actual.

Consuelo aclaró que no fue una cirugía de emergencia, pues la intervención ya estaba programada desde enero, pero le pidió a su doctor que la retrasaran debido a que ella se encontraba ocupada en la gira promocional de su nueva película. Tras especulaciones sobre su salud, pidió no creer en rumores.

Seguir leyendo:

Consuelo Duval y Regina Blandón dan el último adiós a Juan Verduzco, "Don Camerino" en "La Familia P.Luche"

Consuelo Duval se reencuentra con su exnuera, Carolina Miranda, y la llena de elogios: “te amo”

La actriz informó que fue operada el pasado 23 de marzo en una cirugía en la que le extirparon la vesícula, fue dada del alta el domingo y señaló que actualmente se encuentra mejor y estable aunque un poco inflamada y con algunos padecimientos no solo físicos, también de humor.

Consuelo dijo que a pesar de la operación no tuvo complicaciones y ya se encuentra recuperándose. La famosa se grabó desde un jardín con un semblante de ánimo a pesar de que no se siente del todo bien. También aprovechó sus redes sociales para agradecer a las personas que han estado al pendiente de su salud.

Consuelo Duval alertó a sus seguidores el domingo luego de informar que había sido hospitalizada y unas horas después se grabó un video desde el hospital para decir cuál era su padecimiento y por qué la habían tenido que intervenir. La actriz de 55 años contó que que estaba teniendo problemas con su vesícula, motivo por el cual tenía que ser atendida por especialistas para que se la retiraran y esta no le causara algún problema.

Por este motivo, la actriz fue operada y más tarde informó desde el hospital todavía que todo había salido bien. Y que esa misma tarde saldría del nosocomio para recuperarse en su casa.

“Todo salió muy bien, ya soy una mujer desvesículada (...) Ya me curé, bueno ya me quitaron la vesícula, sí estaba llena de lodo, estaba tantito así de explotar y así ya no la contaba. Me siento muy bien, un poquito achacosa pero bien, achacosa de consentida, pero bien”, dijo.