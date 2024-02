"Hay gente mala": Consuelo Duval revela que su empleada no se arrepintió de robarle

Consuelo Duval volvió a revivir el robo que sufrió en su casa hace unas semanas, siendo una de las autoras la empleada que le ayudaba con la limpieza. La actriz dio a conocer más detalles de cómo descubrió a la joven hurtando su domicilio y la actitud que tomó después de que la confrontó, pues aseguró que no vio ningún arrepentimiento en ella.

En el más reciente episodio de "Netas Divinas", la actriz y comediante habló nuevamente de su caso, pues a principios de diciembre del 2023 robaron su vivienda con ayuda de la trabajadora del hogar que había contratado unos meses atrás. Duval recodó que después de llegar de un viaje de trabajo, encontró su casa en las peores condiciones y que la única que estaba ahí era Lissandra “N”.

Así le habló su empleada a Consuelo Duval tras descubrir el robo

“Abrí la puerta, tenía su teléfono en la mano y dinero en la otra, se lo guarda, se me queda viendo a los ojos, blanca y me dice: ‘¿Qué? Estaba hablando con usted’ y le digo: ‘¿Cómo, qué está pasando?’ Entro a la casa y veo todas las popos de los perros, nunca limpió nada, me asomo a mi cuarto y veo todo sobre la cama tirado”, relató Consuelo, quien inmediatamente se dio cuenta que le habían robado.

Posteriormente, la mujer le pasó el teléfono y era uno de sus cómplices que la amenazó: “Mi mente no daba para pensar que estaba pasando y entonces me dice: ‘le hablan’. Agarro el teléfono, digo ‘bueno’. Me acuerdo de esa voz, te lo juro que me da mucha ansiedad. Me dicen: ‘¿Consuelo? Pues ya te ching*mos’”.

La actriz reveló que le robaron algunos ahorros IG @consueloduval

Consuelo Duval destacó que trató de buscar una justificación por la que su empleada la había traicionado. “Yo quería ver en ella un toquecito de empatía, algo, vivimos juntas cuatro meses, ella me levantaba en las mañanas (...). ‘¿Por qué hiciste eso? Yo le regalaba cosas a tu hijo'”, mencionó la artista, quién apuntó que siempre procuró tener una buena relación con sus trabajadores.

De igual forma, la actriz destacó que se sintió traicionada: "Todo lo pensé, todo lo que pudiera proteger a otra mujer que estaba así lo pensé, nada. También aprendí que en la vida hay gente mala. Porque yo les decía, me están rompiendo a una Consuelo, se los decía en la fiscalía, 'me rompieron la confianza, me rompió esta señorita'".

¿Qué pasó con la empleada que le robó a Consuelo Duval?

Duval, de 55 años, destacó que después de que llegaron a la Fiscalía, la joven no quiso dar sus datos personales, como su nombre y su edad; mientras que al otro día, Lissandra “N” ya había pagado por un "buen" abogado defensor, en tanto, ella se quedó con el que le asignaron.

La comediante y conductora indicó que hasta donde tiene conocimiento, Lissandra “N” sigue en arresto, sin embargo, no dio detalles sobre qué pasó con sus cómplices.