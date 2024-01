Consuelo Duval y Montserrat Oliver se habrían peleado tras críticas hacia Yolanda Andrade

Consuelo Duval y Montserrat Olivier presuntamente habrían tenido una discusión después de la conductora de ojos claros hiciera algunas críticas a Yolanda Andrade. De acuerdo a algunas fuentes, la actriz le habría reclamado a la presentadora por la forma en la que se refirió a su amiga, pues hay que recordar que es muy cercana a la sinaloense.

Hace unos días, Montserrat Olivier fue una de las invitadas al programa de "Netas Divinas", en el que conversó cómo es trabajar con Yolanda tantos años, pues hay que recordar que son compañeras en "Monste & Joe". La conductora y modelo reveló que a pesar de que la quiere mucho, y que han formado una fuerte amistad, hay veces que la sinaloense está más sensible y tiene un mal carácter.

Montse, como le dicen de cariño, destacó que es complicado trabajar con mujeres, incluso con Andrade, que hay días en los que no está de ánimos, por lo que han tenido roces a lo largo de su carrera juntas. “Con Yolanda, que le tengo todo el amor y ustedes saben que la amo y estamos la una para la otra... Ha habido días en los que una está más sensible de la otra y dices algo de broma (y se siente)”, destacó la presentadora invitada.

En tanto, Natalia Téllez le hizo segunda, y recordó que este tipo de situaciones también le ha pasado con compañeras como Consuelo Duval, quien también es muy sensible. Sin embargo, explicó que prefiere que le den a conocer su molestia, incomodidad o enojo, y así aclarar la situación y controlar el exceso de confianza.

Montserrat Oliver reveló que a veces es complicado trabajar con Yolanda Andrade IG @montseyjoetv

¿Consuelo Duval y Montserrat Oliver se pelearon por Yolanda Andrade?

Aunque durante el programa, Consuelo Duval y Montserrat Oliver no tuvieron ningún enfrentamiento, presuntamente habrían discutido terminando la grabación. De acuerdo a Argüende TV, a la ex integrante de "La Hora Pico" no le habría parecido la forma en la que Montse se refirió a su gran amiga Yolanda Andrade, por lo que le reclamó fuera de cámara.

Según la información que retomó Tv Notas, Consuelo habló con Montserrat, quien se molestó por hacerle este tipo de reclamos. Presuntamente ambas conductoras habrían estado furiosas, por lo que tuvieron que intervenir las demás integrantes de "Netas Divinas", logrando que Duval, de 55 años, le pidiera disculpas a la presentadora de "Monste & Joe". Hasta el momento, ninguna de las dos celebridades ha aclarado este rumor.