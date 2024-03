Supervivientes 2024: Zayra Gutiérrez revela a qué concursante no quiere ni ver

Lo que comenzó como una gran aventura y muchos retos para Zayra Gutiérrez, llegó a su fin antes de lo esperado. La joven de 24 años fue la encargada de abandonar Survivor 2024 el pasado viernes y con ello la posibilidad de llevarse el premio. La hija de Guti llegó como uno de los nombres más esperados, pero lamentablemente su participación terminó bastante rápido por un problema de salud. Tras su salida, la hija del exjugador del Real Madrid dio algunos detalles sobre su paso por la isla.

Si bien no salió eliminada, Zayra y la producción del programa fueron los encargados de determinar que lo mejor para la joven de 24 años era que no continuara en los retos. Al salir, Gutiérrez hizo un pequeño repaso de lo mejor y lo peor que vivió en el corto tiempo que estuvo conviviendo en Supervivientes España 2024. Un punto que tiene claro es a quién no quiere ver fuera de la isla.

Sigue leyendo:

Survivor México 2024: Matías Gruener fue el eliminado de este viernes 22 de marzo

La Casa de los Famosos 4: ellos son todos los nominados de esta semana

Presentación oficial de Zayra Gutiérrez en Supervivientes 2024 (Instagram: @zayragutierrez_)

¿A quién no quiere volver a ver Zayra Gutiérrez?

La joven den 24 años tuvo un paso breve, pero que le dejó algunas enseñanzas, siendo los integrantes del reality los encargados de mostrarle algunas enseñanzas que se lleva para toda la vida. Después de confirmarse su salida por lesión, Zayra expresó quien es la persona que más le había marcado durante estos días en la isla, pero también, a quien no quiere volver a convivir fuera de la experiencia televisiva.

"Una persona con la que nunca conviviría es Angel Cristo Jr.", expresó la hija de Guti al finalizar su participación dentro de Survivor 2024.

Zayra Gutiérrez (Instagram: @zayragutierrez_)

Se tiene que recordar que tanto Zayra, como algunos otros participantes de Supervivientes 2024 han tenido algunos roces con Ángel. Esto lo coloca como uno de los más pesados de esta temporada y, quizás, el que más odio esté generando en el reality show. La persona que más la marcó, y la que considera que va a ganar, es Miri.