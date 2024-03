TRÁILER: "The Calling" es la serie que resolverá casos policiacos en NY con ayuda de la fe y religión

Las series policiacas siempre atraen a la audiencia y te atrapan en el sofá de la casa. Si a esto se añade una fuerte carga dramática y la religión como móvil para resolver los casos, se tiene por resultado una producción lista para sorprender al público de Latinoamérica.

Así es "The Calling", el nuevo thriller policiaco que Universal+ estrena en México. Con música de Hans Zimmer y Steve Mazzaro, "The Calling" es la nueva apuesta donde el dogma ayudará a resolver los más impresionantes casos policiales. Si eres fan de las series que suceden en la ciudad de Nueva York, no te la puedes perder.

Creado por David E. Kelley (Big Little Lies, Ally McBeal) y apoyado por la dirección del ganador del Oscar y Emmy, Barry Levinson, este último estará a cargo de los dos primeros episodios de la serie.

Avraham Avraham mostrará sus dotes especiales. Foto: Cortesía Universal+

¿De qué trata la serie policiaca "The Calling"?

"The Calling" acompaña los pasos del detective neoyorquino Avraham Avraham (intepretado por Jeff Wilbusch, recordado por su paso en “Poco Ortodoxa”). Avraham tiene un superpoder a la hora de descubrir la verdad es su fe en la humanidad.

Abrazado a su credo y principios religiosos, Avraham transcurrirá los 8 episodios de esta primera entrega confiando en sus creencias para así resolver complicados casos criminales.

De esta forma, la serie muestra a Avraham y a sus compañeros en una constante cuenta regresiva para encontrar las pistas y resolver cada caso. Para esto, él se expondrá en afán de sensibilizarse con cada persona y hallar la solución a tiempo.

Su fe en la vida real, determina su personaje

En el caso de Jeff Wilbusch, este ha expresado su gusto por dar vida a este rol y el profundo compromiso con las emociones de Avraham.

“Estoy orgulloso de interpretar a un detective judío que es religioso”, afirma el actor Jeff Wilbusch.

De nacionalidad israelí y religión judía, quien interpreta a Avraham sabe que la historia es necesaria y, desde su perspectiva, la llevará a cabo correctamente.

“Es magnífico tener una serie así y creo que es una historia importante para contar”, comentó.

Basada en la exitosa novela “The Missing File”, de Dror Mashani, "The Calling" es la primera entrega de una saga literaria protagonizada por el personaje Avraham Avraham.

"The Calling" está en Universal+ y en sus plataformas de streaming. Foto: Cortesía Universal+

Elenco de "The Calling"

Jeff Wilbusch es el Detective Avraham Avraham

es el Detective Avraham Avraham Juliana Canfield es la Detective Janine Harris

es la Detective Janine Harris Karen Robinson es la capitán Kathleen Davies

es la capitán Kathleen Davies Michael Mosley es el Detective Earl Malzone

es el Detective Earl Malzone Tony Curran es John Wentworth

es John Wentworth Noel Fisher es Zack Miller

