Eiza González reveló que ha perdido muchos papeles por ser "demasiado hermosa"

Eiza González es una de las actrices mexicanas más afamadas en la actualidad. Su talento y belleza la llevaron a formar parte de grandes producciones en Hollywood. Ahora, la nacida en la Ciudad de México confirmó que a lo largo de su extensa carrera frente a las cámaras la han rechazado de muchos proyectos, pero no tiene que ver su talento, sino por ser demasiado hermosa.

La modelo de 34 años se convirtió en portada de la revista InStyle. En dicha edición, Eiza González dio una entrevista donde reveló algunos detalles que pocos saben y es que muchos productores y directores de Hollywood la han rechazado de los proyectos por ser demasiado hermosa para los papeles a los que se presentaba.

Sigue leyendo:

Seguro no has visto esta perturbadora película de Max, es del "polémico" director de "The Zone of Interest"

Netflix tiene la mejor miniserie de la Segunda Guerra Mundial creada por Steven Spielberg

La mexicana ha aparecido en proyectos de renombre como "Casi 30", "Jem and Holograms" y "Rápidos y Furioso", peor a pesar de eso, Eiza aseguró que le han rechazado de muchos proyectos debido a su belleza. Lo que no entiende es cómo le hace Margot Robbie para ser seleccionada en tantos proyectos.

"Recuerdo que me dijeron en tantos proyectos: 'Ella es demasiado bonita para el papel'. 'Está más guapa para el papel'. Entonces yo simplemente me diría: '¿Quién es Margot Robbie? ¡Es la mujer más bella y sexy que he visto en mi vida!'", dijo en la entrevista.