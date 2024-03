Netflix tiene la mejor miniserie de la Segunda Guerra Mundial creada por Steven Spielberg

La plataforma de streaming Netflix tiene una de las miniseries bélicas más aclamadas, pues retrata la visión estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. El drama, la amistad y la pérdida en medio de un territorio desconocido se convierten en la guía de un grupo de pilotos y paracaidistas que tienen como objetivo incursionar en la Europa tomada por el ejército nazi.

La popular miniserie "Band of Brothers" fue auspiciada por HBO, por lo que durante muchos años sólo era posible verla a través de esa plataforma, sin embargo recientemente Netflix adquirió los derechos y ahora es posible mirarla en su catálogo. Si no has tenido la oportunidad de verla y te gustan los dramas bélicos es una opción perfecta para un rato de ocio en casa.

"Band of Brothers", la mejor miniserie de la Segunda Guerra Mundial en Netflix

En 1992 el historiador Stephen Ambrose publicó su libro "Band of Brothers", basado en la peripecia de la compañía Easy del Ejército de Estados Unidos durante su incursión en la Segunda Guerra Mundial. La historia inicia con la preparación de los integrantes de la compañía, quienes reciben toda la instrucción.

En sólo 10 episodios se abordan las peripecias de los paracaidistas que caen en Normandía, entonces tiene que enfrentar duras batallas, además de reconocer la hostilidad del enemigo. Los combates y las escenas bélicas son reconocidas por su gran dirección, así como por la humanización de los soldados temerosos en pleno campo de batalla.

Esta historia cuenta con las narraciones de los sobrevivientes de la compañía Easy, quienes recuerdan la hermandad que formaron durante sus días como soldados en las diversas batallas a las que se enfrentaron el territorio europeo mientras combatían al ejército alemán liderado por Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.