Nana Calistar: Los signos zodiacales que tendrán un mejor ingreso en el trabajo HOY 2 de marzo

La mañana de este sábado 2 de marzo, los astros se han alineado para darle un vistazo a un futuro inmediato que los signos zodiacales, guiados por la vidente más famosa de las redes sociales, Nana Calistar revelará algunas pistas sobre lo que deparará el destino a en varios aspectos como la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero.

Los horóscopos que reciben un mensaje especial, marcarán la diferencia en su día a día. Por ello, en esta nueva edición de pronósticos en la astrología está aquí para iluminar tu camino hacia el éxito y el bienestar personal.

Se avecinan revelaciones que no tenías en cuenta Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, en los dineros aprovecha las oportunidades que aparecerán, si te ofrecen un negocio dale para delante, ya que eso te ayudará a mejorar tu economía solo no te atontes

Si tienes una relación es momento de salir de la rutina y la monotonía, prepara una cena romántica o sal a cenar con tu pareja, el estar solo en casa cansa, tienes que innovar, una noche de pasión fuera de casa podría ser la clave.

En lo laboral puede que llegue un mejor ingreso o cambio de puesto u horario que te va a beneficiar recuerda no pedir de rodillas lo que por derecho te corresponde, ponte perra y o tendrás lo que quieres y deseas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, en el trabajo el ambiente está tranquilo, pero hoy te tocará un reto: un pendiente que no podrás entregar a tiempo.

No te estreses, explícale a tus jefes por qué no estará listo y verás que te entienden y sino, ya que ni modo. Además, necesitas un respiro, porque vives demasiado pendiente del trabajo, hay otras cosas importantes en esta vida, debes salir de la rutina y centrarte en ti.

En el amor ándate con cuidado, podría surgir una cita que no esperabas, pero puede que la persona no esté libre del todo, ojo con eso, si tienes pareja, las tentaciones acechan y podrías convertirte en el amante, la de la sombra, la prohibida, la otra.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, es hora de que te pongas en primer lugar y hagas lo que realmente te hace feliz y a quien no le gusta, ya que ni modo.

Las críticas envidiosas siempre estarán presentes, pero lo importante es que tú estés contento contigo mismo, porque no vienes a complacer a nadie. Se te presentarán oportunidades que ni te imaginabas.

Puede que al inicio del año las cosas no parecieran muy buenas, pero ahora estás viendo todo de manera diferente, ya se te quitó el miedo y por eso andas con todo y eso es bueno.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, este fin de semana es hora de dejar atrás lo que ya no te hace feliz, ve soltando todo lo que te causa estrés y conflicto y deja ir.

No te sientas mal por alejarte de personas que no te valoran no estás para aguantar a nadie. Guarda esos chats molestos, silencia esas conversaciones y sigue adelante.

Es momento de enfrentar tus miedos y cuidar de ti mismo, organiza tu día para dedicarte una hora a ti mismo, sin molestias. Ya sea haciendo ejercicio o disfrutando de tus pasatiempos favoritos, es importante que te enfoques en ti.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, este fin de semana, ponte perra y marca tu territorio y demuestra tu poder satánico, no des segundas oportunidades fácilmente, ahora es momento de valorar tu perdón

Mantén tus planes en secreto y prepara tu gran jugada, evitarás las críticas y las copias manteniéndote en silencio. Sorprenderás a todos con tu próximo movimiento, que será totalmente inesperado.

Aprende a no meterte en problemas que no son tuyas, no te enganches en cuestiones que no te corresponden para que evites problemas.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, si tienes pareja, nada en estos momentos toma en cuenta los problemas por los que ya pasaron para no volver a caer en los mismos errores de siempre

Este fin de semana es momento de celebrar, te liberaste de personas que ya no te sumaban y sientes un gran alivio por ello. No hay espacio para la amargura, estás enfocado en el futuro y eso es lo importante.

No te conformes con menos de lo que mereces, es hora de jugar tus cartas y preparar un "Plan B" por si las cosas no salen como esperas.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, sal con tus amigos, organiza una reunión virtual o una salida para ponerte al día con aquellos que has descuidado últimamente sobre todo con los chismes.

Además, podrías recibir noticias emocionantes sobre el amor, ya sea en forma de un nuevo interés romántico o un momento especial con tu pareja actual.

Prepara un plan B por si acaso y mantén la calma frente a cualquier cambio repentino. Atrévete a probar algo completamente nuevo. Ponte estudiar eso que siempre quisiste o mínimo haz un curso.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, una llamada de un familiar te dejará preocupado o preocupada ten calma todo va a estar bien y se va a solucionar.

Puede que te encuentras con una situación conflictiva con tu pareja o algún amigo cercano, usa la comunicación clara y directa, en pocas palabras di las cosas al chile y como son y si se ofenden es su problema.

Retoma la confianza en ti mismo y en el futuro, si te sientes preparado, considera dar una segunda oportunidad a ese alguien que te decepcionó, eso sí, mantén los límites claros y la comunicación abierta, no te tragues nada que no te agrade.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, un amor del pasado regresa a dañarte la existencia, cierra círculos y mándalo o mándala a la tostada, no vale la pena volver a comer lo que ya vomitaste.

Este fin de semana, tu determinación te llevará lejos, Sagitario. A pesar de tus dudas internas, estás listo/a para brillar en tus proyectos, sácale provecho de todas las formas que se pueda.

Cuidado con una amistad tuya que te va a meter en problemas por chisme ay malentendidos. Es momento de tomarte un respiro, Sagitario, tu agitado ritmo de vida puede estar pasando factura a tu bienestar emocional y podrías presentar problemas de salud ya sea ansiedad o estrés.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no sigas martirizándote, ni deprimiéndote por tu mala suerte o cuestiones que ya son del pasado, aprende a ver la vida con amor y darte cuenta de que mientras tengas vida tienes muchas posibilidades de ser feliz y salir adelante en tus planes y proyectos.

Te estás preparando para un evento importante, Sagitario. Este fin de semana, estarás enfocado/a en un proyecto que te emociona, tú dale para delante y que sea lo que Dios quiera.

Este fin de semana, date permiso para desconectar del mundo exterior y pensar un poco más en ti que tienes todo para salir de la rutina diaria. Es fundamental que recargues energías y cuides tu bienestar emocional para evitar problemas de estrés y ansiedad

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, si tienes pareja no le exijas más de lo que estás dispuesto o dispuesta a ofrecerle, a veces pelas por tonterías del pasado.

Si has estado atrasando en alguna idea o proyecto, este es el momento de actuar y hacer realidad tus ambiciones, no esperes más tiempo y aplícate, ponte las pilas y ve por lo que deseas.

Si estás soltero, podrías conocer a alguien especial durante una salida o un viaje improvisado, dale vuelo a la hilacha y disfruta que a eso viniste a este mundo. La química será intensa y te llevará a disfrutar de una conexión apasionada, además se te da fácil caer en tentaciones.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no busques pretextos para estar picándole el buche a tu pareja y mejor busca momentos para pasarla bien y divertirse; tienes muchas dudas sobre si te ama o no, recuerda que si está contigo es por algo, así que no te hagas ideas tontas o de lo contrario solo dañan la relación.

Necesitas despabilarte de una vez por todas y mandar a la tiznada todo eso que te está quitando el sueño y preocupando mucho. No trates de aparentar algo que estás sintiendo, dale riendas sueltas a tus sentimientos.

DRV