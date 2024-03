Ricardo Pérez rompe el silencio y aclara cuál es su verdadera relación con Susana Zabaleta: “no hay etiqueta"

El conductor de “La Cotorrisa”, Ricardo Pérez, causó furor en redes sociales durante las últimas horas debido a que finalmente habló de forma abierta sobre su supuesto romance con Susana Zabaleta y aclaró cuál es su verdadera relación con la reconocida actriz y cantante, quien es mayor que el comediante por 30 años, lo cual, ha resultado sumamente polémico en la industria del espectáculo.

Las declaraciones del famoso comediante de 29 años de edad ocurrieron durante la alfombra roja del estreno del musical “Cabaret”, al cual, también asistió Susana Zabaleta, quien se detuvo a atender a los medios de comunicación, sin embargo, al escuchar las preguntas sobre su relación con Ricardo Pérez decidió marcharse sin dar explicaciones, mientras que el integrante el fiel escudero de Slobotzy se mostró más abierto y dejó ver que sí hay algo entre ambos, pero mencionó que no pretenden ponerse etiquetas pues solo pretenden disfrutar el momento.

Sigue leyendo:

Ella es Samii Herrera, la exnovia de Ricardo Pérez de “La Cotorrisa”, antes de su "romance" con Susana Zabaleta

Detienen al presunto asaltante de Matías, hijo de Susana Zabaleta, tras una persecución en la CDMX

“¿Qué te digo?, todo esto es nuevo, es muy extraño, leer mi nombre en tendencias o en Twitter, no sé cómo sentirme al respecto, es raro, obviamente porque también el 95% de las cosas que leo ni son, pero ¿por qué afirmar o ponerle alguna etiqueta? Creo que todos están cazando la nota de es o no es, qué está pasando o qué no está pasando. Es lo que es, no hay etiqueta, hay que divertirnos” fueron las palabras del standupero, quien en más de una ocasión ha declarado que tiene un gusto especial por las mujeres maduras.

Es importante señalar que, Susana Zabaleta optó por no hablar ante la prensa del tema debido a que expresó sentirse inconforme con el hecho de que la diferencia de edades entre ella y el comediante siga resultando escandaloso para cierto sector de la sociedad.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta se conocieron en las grabaciones de "Divina Comida". Foto: IG: streammaxla

¿Cómo inició la relación de Ricardo Pérez y Susana Sabaleta?

Hasta el momento ni Ricardo Pérez ni Susana Zabaleta han revelado cómo fue el primer encuentro entre ambos, sin embargo, se sabe que fue a mediados del 2023 cuando se conocieron pues ambos participaron en el programa culinario llamado “Divina Comida” y desde entonces se comenzó a especular que había cierta química entre ambos, sin embargo, se creía que todo había sido parte del guion.

Los rumores de un romance se incrementaron a inicios de febrero pues Susana Zabaleta estuvo como invitada en “La Cotorrisa” y durante el episodio realizaron distintos comentarios con los que dieron pie a que se especulara que estaban en una relación, sin embargo, no confirmaron nada de forma seria y desde entonces se han mantenido en esta postura, no obstante, lo que sí han dejado en claro ambos es que se divierten mucho cuando están juntos.