Ecléctica y compleja, así es Joalin, la influencer finlandesa-mexicana que debuta en la música

Después de una sólida presencia en redes, la influencer Joalin da el salto al mundo de la música con su nueva canción. No es fácil definir su música, que la propia artista ha llamado “reggaetón exótico”, aunque reconoce que el término no es suficientemente preciso.

¿Quién es Joalin, la creadora de La chica-cá?

En Joalin vive algo de la melancolía de Finlandia; un poco de frío y de soledad nórdica. La autora juega, sin embargo, con ritmos latinos y urbanos; con ecos de la música regional y del house, que pone a convivir en un tema ecléctico y fresco. En realidad, La chica-cá es más que una canción.

Artista diversa

Además de componer e interpretar el tema, Joalin se involucró en la producción. “Yo siempre quiero estar metida en todo” confiesa. Su intenso trabajo da un fruto satisfactorio.

La canción es justo lo que debe ser

La chica-cá es un tema limpio, libre de saturación y pretensiones; es una obra llena de espacio. Allí es donde, según Joalin, entra el público, que con su imaginación debe rellenar los huecos que la artista ha dejado en su obra, integrando la canción a su propia historia y a su propia experiencia. Cada persona que la escuche le dará un sentido único.

¿Quién es La chica-cá?

La música sobre rupturas amorosas se suele centrar en la persona a quien le parten el corazón; Joalin quiso llevar la contraria. La protagonista de su canción habla del dolor que le causó a alguien más. No es una disculpa ni un discurso de arrepentimiento. Como Joalin, La chica-cá no tiene complejos: es quien es y reconoce lo complicado de su personalidad.

Los siguientes pasos

A la intérprete no la intimidan los límites, y quiere experimentar todo lo que le sea posible. De influencer a compositora, del estudio al concierto, el camino de Joalin apenas comienza. Los próximos meses prometen sorpresas de parte de la artista, que continúa descubriéndose a sí misma a través de la creación. No le tiene miedo al fracaso, pero, sobre todo, no le tiene miedo al miedo mismo.

Sería un desperdicio de vida no seguir tu corazón

ROA