“Barbie: The World Tour”, el libro en el que Margot Robbie presume todos los looks que usó en la película; conoce cuándo y dónde comprarlo

Ayer quedaron atrás los días de Margot Robbie como Barbie... O al menos eso parecería, luego de que la película dirigida por Greta Gerwig tuvo una noche gris en los Premios Oscar 2024 porque no se llevó ningún galardón, a excepción de Billie Eillish y Finneas que ganaron en la categoría de Mejor Canción Original por “What Was I Made For?” que es parte de la banda sonora.

Pero la realidad es que la actriz australiana, de 33 años de edad, no puede simplemente despedirse de Barbie porque ha sido uno de los personajes más importante de su carrera porque generó un impacto social, al ser una crítica al sistema en el que se desarrollan las personas en pleno siglo XXI.

Margot Robbie protagoniza el libro “Barbie: The World Tour”. Foto: Amazon.

Margot Robbie, la Barbie eterna con el libro “Barbie: The World Tour”

Así que Margot Robbie protagoniza el libro “Barbie: The World Tour” que es un homenaje a la icónica muñeca de Mattel, además de que da un vistazo de cómo fue interpretar este personaje. Como parte de esto, la también productora de cine hará realidad uno de los mayores sueños de sus fans: presentar en el libro toda ropa que usó en la gira mundial de la cinta.

Se trata de un viaje profundo en el mundo de la moda, pero desde la perspectiva de Barbie y la misma Margot Robbie, quien de esta manera se convierte en la Barbie eterna, aunque ya no vuelva a pronunciar la célebre frase “Hi, Barbie”.

Para recrear los looks de Barbie, se trabajó con varias firmas de moda, como Carolina Herrera. Fotos: Instagram Carolina Herrera.

Cuándo y dónde comprar el libro

De acuerdo con algunos medios, se esperaba que “Barbie: The World Tour”saliera a la venta el pasado 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, esto no fue así y la venta oficial será a partir del próximo 19 de marzo.

“La productora y estrella Margot Robbie y su estilista Andrew Mukamal se sumergieron en algunos de los conjuntos más icónicos de Barbie (...) para crear looks inspirados en los originales del tamaño de una muñeca”

El libro de los atuendos de Margot Robbie para Barbie se puede adquirir en Amazon, donde se lee la siguiente reseña: “La productora y estrella Margot Robbie y su estilista Andrew Mukamal se sumergieron en algunos de los conjuntos más icónicos de Barbie y seleccionaron piezas vintage, luego se acercaron a diseñadores, desde Giorgio Armani hasta Donatella Versace, para crear looks inspirados en los originales del tamaño de una muñeca”.

De acuerdo con Amazon, el precio del libro oscilará entre los 45 y 55 dólares, lo que equivale a 755 y 923 pesos mexicanos. Todo indica que la inversión valdrá la pena porque será un material que pasaría a la historia, rompiendo récord, como en su momento sucedió con la película que fue la más taquillera en 2023.

Carolina Herrera diseñó un look impecable para que Margot Robbie le rinda tributo a Barbie. Foto: Instagram Carolina Herrera.

Looks insólitos de mano de Carolina Herrera, entre otras marcas

Esto quiere decir que el libro de Margot Robbie como Barbie incluirá material insólito, ya que “muchos de estos looks no se vieron porque la gira de prensa oficial de Barbie fue interrumpida”. Para hacer realidad el libro, la actriz no sólo trabajó con su estilista Andrew Mukamal, sino también con el fotógrafo Craig McDean.

De hecho, Carolina Herrera ya dio a conocer vía Instagram uno de los looks de Margot Robbie... ¡Y sí, es totalmente en rosado! El atuendo a cargo de la casa de moda de la venezolana es simplemente bello debido a que es elegante y romántico al mismo tiempo. El outfit completo incluye mini vestido, capa, bolsa, guantes largos y zapatillas de punta.