Tras desaire de la Academia, Margot Robbie se despide de Barbie con vestido negro en los Premios Oscar

Este domingo 10 de marzo se realizó la edición 96 de los Premios Oscar y una vez más la polémica fue parte de la ceremonia en la que se reconoce a lo mejor del cine, pues la tensión creció tras las críticas que recibió la Academia al dejar fuera de las categorías más importantes a la directora Greta Gerwig y la actriz Margot Robbie pese a que la cinta “Barbie” fue una de las más taquilleras de 2023 y el impacto que ésta tuvo en la industria.

¿Luto o elegancia de Margot Robbie en los Oscar?

Las nominaciones a los Premios Oscar generaron gran alboroto e indignación entre los fanáticos de “Barbie”, pues su protagonista, Margot Robbie, y la directora, Greta Gerwig, quedaron fuera de las categorías más importante pese al éxito de la cinta en taquilla. Aunque la actriz se negó a dar declaraciones al respecto, su look en la alfombra roja revelaría más de su descontento ya que abandonó el característico color rosa con el que le hacía homenaje a su personaje.

Margot Robbie acaparó las miradas a su llegada al teatro Dolby de Los Ángeles, California, por el derroche de elegancia y glamour con un vestido negro de la colección otoño 2024 de Versace. La actriz lució un escote strapless con su vestido que tiene un diseño drapeado en la cintura, un detalle que delineó aún más su figura al igual que el ajusto tipo corsé.

Polémica en los Oscar por “Barbie”

El cómico Jimmy Kimmel abrió la ceremonia de los Premios Oscar mostrando su apoyo a Margot Robbie y Greta Gerwig, pues pidió un aplauso para ellas con toques de sarcasmo para después lanzar un comentario a los presentes señalando algunos de ellos eran quienes las habían dejado fuera de las nominaciones.

“‘Barbie’ fue un monstruo en taquilla y es ahora un icono del feminismo, cuando antes era una muñeca de plástico a la que nadie le importaba. Están aplaudiendo los mismos que no votaron por ellas, no hagan como que no son culpables. Ustedes ganaron algo más importante, la lotería genética. Ryan eres tan guapo… dejémoslo entre nosotros”, dijo.