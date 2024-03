Ariana Grande se roba la alfombra roja de los Premios Oscar luciendo un vestido rosa pastel estilo Barbie | FOTOS

Las miradas están en la cantante y actriz estadounidense Ariana Grande, quien está siendo de las máximas estrellas en los Premios de la Academia, aunque no está nominada. Impactó con un gran vestido rosa pastel, ya que este tiene un estilo elegante y romántico, de modo que parece que la intérprete de "Bang Bang" es la nueva Barbie, quitándole hasta protagonismo a Margot Robbie, quien le dio vida a la muñeca de Mattel.

Ariana Grande, la reina de los Premios Oscar en total look rosa

Con un andar apresurado y sin dejar de sonreír es como la actriz de "Wicked: Parte uno" llegó a la alfombra roja de los Premios Oscar 2024. Este año fue convocada para ser una de las presentadoras y es por ello que eligió un diseño memorable; la casa de moda que la visitó es Giambattista Valli, que se caracteriza por ser audaz.

Para los Premios Oscar 2024, la cantante apostó por la firma de Giambattista Valli. Foto: AFP.

El vestido que usó Ariana Grande, de 30 años de edad, es totalmente rosa, con lo que revivió la tendencia Barbiecore que estuvo en auge el año pasado debido al estreno de la película de Barbie que está nominada en los Premios Oscar 2024. El vestido de Giambattista Valli es strapless y plisado, además de que incluye una capa con mangas abullonadas.

La cantante de "Side to Side" incluso portó zapatillas en color rosa, de modo que completó su look con joyería discreta de Tiffany & Co. que también incluye pedrería en color rosa.

La actriz portó un vestido rosa que incluye capa con manga abullonadas. Foto: AFP.

La cantante y actriz del momento

Ariana Grande vive un gran momento en su carrera porque luego de cuatro años retomó la música con su álbum "Eternal Sunshine". Además, la artista con ascendencia italiana también se suma a las grandes filas del Séptimo Arte porque le dio vida a Glinda en "Wicked: Parte uno" que se estrenará el 27 de noviembre de este año.

Por lo mismo, el total look de la artista podría ser un guiño a su personaje en la cinta que es un clásico. Glinda, también conocida como "La bruja buena del Sur", se caracteriza por usar un gran vestido rosa, con lo que se hizo icónica cuando apareció por primera vez en "El mago de Oz".