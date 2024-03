“Nadie me quería vestir”, la vez que una “desconocida” Salma Hayek conquistó los Oscar de la mano de Luis Miguel

En la actualidad, Salma Hayek es una de las principales actrices mexicanas que se ha abierto camino en Hollywood. Ganar reconocimiento mundial le ha permitido tener mayor estatus, así que tiene a todas las firmas de moda a sus pies para ser parte de las mejores vestidas. Sin embargo, no siempre fue así porque cuando empezó su carrera prácticamente era una desconocida y por eso nadie la quería vestir.

La misma actriz de “Frida” ha recordado esto en diversas entrevistas, como una que le concedió a Vogue. “No había muchas personas que quisieran vestirme porque no era muy conocida”, expresó la originaria de Veracruz, quien a sus 57 años de edad se mantiene activa, siendo una referente en el cine. Esto quedó en evidencia en los Premios Oscar 1997, ya que la productora de cine se las ingenió para cautivar en la máxima gala del Séptimo Arte.

La actriz acudió a los Premios Oscar 1997 con un atuendo de Armani. Foto: Vogue.

Salma Hayek y el sencillo vestido con el que debutó en los Premios Oscar

Esa gala fue doblemente importante para Salma Hayek porque fue la primera vez que era parte de los Premios de la Academia. Para la ocasión, logró portar un vestido de Armani que era discreto y sencillo; sin embargo, fue muy favorable para la petit silueta de la veracruzana porque se trató de un vestido lencero cubierto con finas lentejuelas doradas.

Combinó el vestido con sandalias satinadas y clutch a juego, así como con joyería discreta; el factor sorpresa fue que llevó el cabello recogido con un gran moño y portó una tiara, como si fuera parte de la realeza.

En esa ocasión, Salma Hayek llegó acompañada de Luis Miguel. Foto: Vogue.

¿Romance entre Salma Hayek y Luis Miguel?

La protagonista de “Eternals” llegó bien acompañada porque su gran cita fue el cantante puertorriqueño Luis Miguel, quien en ese momento era una de las figuras más destacables en la música. Ambos artistas dejaron en alto el talento latino e incluso surgieron rumores de un romance, pero ambos aseguraron que únicamente eran amigos.

De esta manera, Salma Hayek triunfó en los Premios Oscar 1997, mientras eclipsó al intérprete de “La incondicional”. Al hablar de este momento en su carrera en Mi vida en looks para Vogue, la actriz expuso lo siguiente: “Fue la primera vez que presenté en los Premios Oscar. Es un vestido muy sencillo, en ese entonces no había muchas personas que quisieran vestirme porque no era muy conocida, y estoy muy agradecida con el señor Armani por apoyarme en los inicios de mi carrera”.

Ahora la famosa puede presumir que las marcas de moda están detrás de ella porque todas quieren vestirla, además de que está casada con François-Henri Pinault, quien es un prominente empresario francés que lidera Kering, conglomerado que reúne a las más exclusivas casas de moda.