Bad Bunny: así fue su presentación hablando en español en los Oscar 2024 | VIDEO

Bad Bunny celebra sus 30 años durante los Premios Oscar 2024, el cantante puertorriqueño fue uno de los encargados en dar a conocer a los ganadores de una de las estatuillas, a dupla con el actor Dwayne Johnson, la estrella de la música urbana generó controversia por su actuación en la ceremonia.

Muchos de sus fanáticos esperaban ver al “Conejo malo” en la ceremonia número 96 de este 2024 de los Premios Oscar, que se lleva a cabo desde el Dolby Theatre en Los Ángeles California. La actuación del cantante y actor resultó polémica en redes sociales y ya hay quienes mencionan que le fue bien, mientras que otros reprobaron su participación.

Estuvo como presentador junto a Dwayne Johnson. Captura de pantalla Azteca7

¿Qué pasó con Bad Bunny en los Oscar?

Bad Bunny apareció en los Oscar vestido con un traje negro, pero no fue el look lo que sorprendió a los presentes y espectadores, sino que dentro de su breve participación aprovechó para hablar español, algo que casi nunca sucede por lo que fue aplaudido en redes

“El arte del cine es un lenguaje universal que habla a los hilos que nos unen”, fue parte de lo que dijo Bad Bunny ante miles de personas durante su presentación en los Oscar 2024.

Critican a Bad Bunny en redes sociales por estar nervioso en los Oscar

Pero el cantante e intérprete de temas como “Mónaco” recibió algunos disgustos por parte de personas que no estuvieron de acuerdo con que se le invitara como presentador de la ceremonia más importante del cine, pues argumentaban que no tenía porque estar ahí y que además estaba nervioso y no lo hacía bien.