"Confirmo que estamos separados": Marcela Mistral pone fin a los rumores de ruptura con Poncho de Nigris

El mes de febrero es popular por ser el mes del año en el que más parejas se separan por distintas razones y entre ellas no se salvan los famosos. Pues en los últimos días ha crecido el rumor de que algunas de las parejas más queridas del espectáculo están enfrentándose a crisis y rupturas; una de ellas es la conformada por Marcela Mistral y Poncho de Nigris, quienes se habrían separado, esto según las especulaciones de los fans.

Y es que hace unos días la pareja compartió un nuevo video en el que hablan de la posibilidad de estar juntos para toda la vida; sin embargo, la sección de comentarios se llenó de especulaciones por quienes afirman que se comportan indiferentes, especialmente la conductora. Ante ello le pidieron al ex participante de "La Casa de los Famosos México" que se diera cuenta por su bien; aunque la pareja había mantenido el silencio, hoy llegaron a confirmar que sí "estamos separados".

Sigue leyendo:

¿Se acabó el amor? Crecen rumores de divorcio entre Poncho de Nigris y Marcela Mistral

Angelique Boyer y Sebastián Rulli habrían terminado: los mejores MEMES que inundan la red

A penas en noviembre pasado festejaron su aniversario. (Foto: IG @musamistral)

Marcela Mistral desmiente rumores de ruptura con Poncho de Nigris con mucho humor

A través de una publicación de Instagram, Marcela Mistral confirmó que sí está separada de Poncho de Nigris, pero no sentimentalmente como se ha especulado, ya que por el momento están alejados el uno del otro debido a sus vidas personales, pero el amor sigue presente. En su mensaje, la también madre de familia explicó que afortunadamente, este supuesto distanciamiento físico sólo será por menos de un mes.

"La verdad no creí que fuera necesario subir esta publicación…. Pero el que calla, otorga. Confirmo que estamos separados mi esposo @ponchodenigris y yo , pero solo por unos 28 días mas a 923 km de distancia dice google maps", fue el mensaje que escribió Marcela Mistral en Instagram.

De esta forma en la que el humor y la ironía se hicieron presentes, la pareja llevó al fin todo lo que se dice sobre ellos y además recordaron la importancia de reconocer que a pesar de tener una familia juntos, cada uno puede tener su propia vida y por lo tanto sus actividades en lo individual.

Así respondieron a los rumores de separación (Foto: IG @musamistral)

En su mensaje, la esposa de Poncho de Nigris agregó: "México me dueles, así fueran para otras cosas se acabo la nota, next … También vamos al baño por separado, nacimos por separado, dormimos cada quien sueña cosas por separado, masticamos por separado y así".

Su publicación rápidamente acumuló miles de me gustas y aunque se limitó la sección de comentarios, algunos amigos del medio del espectáculo no dudaron en apoyar a Marcela y Poncho. Por otro lado, algunos les explicaron que no deben de escuchar lo que se dice y seguir con sus vidas, mientras que otros afirman que al ser figuras públicas y exponer su vida en redes, estas son las consecuencias.