Tunden a Timothée Chalamet por usar playera de la Selección Mexicana: “pobre, le va al peor equipo del mundo”

Como estaba previsto, el elenco principal de la película “Dune: Parte 2” llegó a México, en Ciudad de México, como parte de la promoción de la cinta. Zendaya, Timothée Chalamet, Florence Pugh y Austin Butler se mostraron cercanos a sus fans que se dieron cita en el Auditorio Nacional.

Además, los actores demostraron de varias maneras el amor que le tienen a sus admiradores mexicanos. Esto se evidenció con el actor estadounidense, quien sostiene una relación amorosa con la polémica empresaria Kylie Jenner, hermana menor de Kim Kardashian.

Timothée Chalamet llegó a México para promocionar “Dune: Parte 2” que protagoniza a lado de Zendaya. Archivo.

Timothée Chalamet envía mensaje a sus fans mexicanos

Mediante un video difundido en redes sociales, Timothée Chalamet y Austin Butler mandan saludos a sus fans, a quienes le agradecieron por recibirlos cálidamente. “Los amo”, expresa Timothée Chalamet, quien para sus sorpresa de sus seguidores mexicanos porta una playera de la Selección Mexicana.

El gesto del actor estadounidense, de 28 años de edad, fue bien recibido por muchos de sus admiradores que le dejaron numerosos mensajes en las redes sociales. Sin embargo, hubo quienes se fueron contra él y sin dudarlo lo tundieron en redes sociales.

Críticas contra el actor de “Dune”

“Pobre, le va al peor equipo del mundo”, se lee en Facebook, Esto no fue del agrado de los seguidores de la selección del país que hace su esfuerzo para ser parte de la Copa del Mundo 2026 cuyo partido inaugural será en México, de acuerdo con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Además, hubo quienes recordaron cuando Timothée Chalamet supuestamente no quiso tomarse una foto con Selena Gómez porque Kylie Jenner no quiso porque comentaron “lástima que no se junta con Selena mexicana porque Kylie le pega”.