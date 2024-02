Silvia Pinal reaparece tras los rumores de sus problemas de salud

A comienzos de este 2024 se especuló que la primera actriz y estrella del Cine de Oro, Silvia Pinal, vivía un complicado momento por los problemas de salud que enfrentaba. En los primeros meses del mes de febrero trascendió que estaba grave tras sufrir una caída.

Para terminar con todo tipo de especulaciones la exconductora del programa "Mujer... casos de la vida real" concedió una entrevista en la que reveló su verdadero estado de salud y si realmente sufrió una fuerte caída, noticia que preocupó a todos los fans de la farándula.

Sigue leyendo:

5 famosos mexicanos que tienen más de 90 años

En la reciente transmisión del matutino "Venga La Alegría" fue transmitida una entrevista con Silvia Pinal. La reconocida estrella del cine habló sobre su estado de salud en este 2024 y sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

En este sentido la última diva del Cine de Oro en México compartió un mensaje de voz en el que reveló que está muy bien de salud, por lo que pidió no caer en especulaciones. Aprovechó el mensaje para decir que no ha sufrido ninguna caída.

"Yo estoy muy bien de salud, estupendamente bien. No me he caído, ni estoy en el hospital", contó Silvia Pinal.