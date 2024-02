La Casa de los Famosos 4: Lupillo Rivera lloró por Belinda más de 20 días

Aunque ahora, Belinda regresa al ojo del huracán al destapar nuevamente heridas del pasado con su tema “Cactus”, antes de su polémico romance con Christian Nodal, la rubia protagonizó otra relación amorosa que dio mucho de qué hablar y aunque ella nunca ha aceptado el que hubo amor entre ellos, Lupillo Rivera confirmó que sí fueron novios.

Tanto fue el amor que le tuvo a Belinda que “El Toro del corrido” durante su estancia en La Casa de los Famosos 4 no ha podido dejar de recordar algunas vivencias a su lado, incluso compartió con sus compañeros que duró 20 días llorando por la rubia.

Sigue Leyendo:

Fanático se tatúa los ojos de Belinda y ella recuerda a Nodal: "no te lo puedes borrar eh"

¿Cazzu respondió a “Cactus”, la tiradera de Belinda contra Nodal?, esto fue lo que publicó

Mientras Belinda estrenó “Cactus”, esto fue lo que Nodal publicó al mismo tiempo, ¿le respondió?

Foto: IG @lupilloriveraofficial

Luego de haber ganado la prueba del líder de esta semana y ser el responsable de salvar a uno de sus compañeros y quedar inmune a la nominación, Lupillo Rivera abrió su corazón y poco a poco ha revelado grandes momentos de su romance con Belinda.

En esta ocasión, el intérprete de “Pelotero”, compartió que cuando fue novio de Belinda, los hijos que tuvo con Mayeli Alonso osea Lupita y L Rey, tenían una gran relación con la rubia, incluso durante las madrugadas comían frituras y se divertían.

“Lupita y LRey se llevaban super super bien con ella (Belinda) exagerado, me gusto esa onda, osea levantarse uno en la madrugada y no sentirla y que vas a la cocina y están comiendo cochinero en la alacena en el suelo…una chulada”, recordó Lupillo

Foto: IG @belindapop

Luego de compartir esto, Lupillo confesó que fue una de las cosas que más le dolió al terminar su noviazgo con Belinda, pues tanto fue su dolor que incluso agarró la borrachera durante 20 días seguidos, además dejó claro que jamás hablará mal de ella.

“Sufrí mucho, me dolió mucho de esas que me marcó y que puedo decir orgullosamente que duré en la borrachera como 20 días sin parara así, y nunca se lo demostré a nadie, a nadie, y me dolió mucho, y a veces no puede perder lo caballero y hablar mal de las mujeres, pero no es mi estilo”, contó Lupillo