Ary Tenorio: así reaccionó la novia de Luisito Comunica a las polémicas declaraciones de "Lenguas de gato"

El pasado fin de semana Cynthia Velázquez, quien es conocida como “Lenguas de Gato” ofreció una entrevista en la que reveló a detalle cómo fue su ruptura con Luisito Comunica y durante la charla la influencer reveló que tiene la sospecha que su ex le fue infiel con su actual novia, Ari Tenorio, quien de inmediato se convirtió en blanco de fuertes críticas y hasta insultos por lo que se vio obligada a salir a defenderse ante todo el hate que ha recibido.

Como se dijo antes, “Lenguas de Gato” señaló que existe la posibilidad de que Luisito Comunica le haya sido infiel, sin embargo, señaló que no se atrevería a confirmarlo debido a que no pudo comprobarlo en su momento, además, también mencionó que tuvo que ofrecerle disculpas a la modelo venezolana debido a que le dio like a un comentario en la que la insultaban, por lo que aclaró que nunca ha querido tener una rivalidad con Arisita, no obstante, sus palabras ocasionaron que cientos de internautas se lanzaran contra la actual pareja de “Luisillo El Pillo”.

Sigue leyendo:

“Yo a ella también le caché varias cosas”, Luisito Comunica responde a su exnovia y asegura que no fue infiel con Ary Tenorio | VIDEO

"Yo lo corté a él": Cinthya, ex de Luisito Comunica, revela detalles de su ruptura y destaca una supuesta infidelidad

Luisito Comunica pidió que se detengan los insultos contra Arisita en redes. Foto: IG: luisitocomunica

Luisito Comunica sale en defensa de Ari Tenorio

Luego de todo el escándalo provocado por las declaraciones de “La Chule”, como también se le conocía a la ex de Luisito Comunica, el influencer salió en defensa de Ari Tenorio y para empezar aclaró que su relación con “Lenguas de Gato” terminó en junio de 2019 y fue hasta octubre de ese mismo año cuando conoció a Ari, por lo que pidió un alto a los ataques en su contra.

Luisito Comunica se lanzó contra su ex por su actitud contra Arisita. Foto: IG: luisitocomunica

“Ahora, esto yo nunca lo toqué porque pues para qué, ya está en el pasado, ya fue, ya tiene cinco años, yo no sé por qué ella insiste en que esto siga siendo un tema, yo no sé qué está buscando, pero que sí se sepa que, palomitas santas no hay, ni de este lado ni de aquel y lo más importante es que, esto quiero recalcarlo, que a Ari ni la metan, llegó a mi vida meses después, no tiene nada que ver”, expresó Luisito Comunica a través de sus historias de Instagram.

¿Cómo reaccionó Ari Tenorio a la polémica con “Lenguas de gato”?

Hasta el momento, Ari Tenorio no ha emitido ningún comentario de forma explícita en redes sociales sobre lo dicho por Cynthia Velázquez, sin embargo, en las historias de Luisito Comunica se pudo ver que ella le prestó su celular para que exhibieran que “Lenguas de gato” es quien la tiene bloqueada de Instagram y no al revés como lo dijo durante el polémico podcast en el que participó.

Cabe mencionar que, aunque no lo mencionaron, la mediática pareja pretende poner en tela de juicio todo lo dicho por “Lenguas de Gato”, no obstante, el también empresario señaló que después de esta serie de historias no comentaría nada más al respecto e hizo énfasis en asegura que decidió hacer estas historias con la intención de librar a la modelo venezolana de la ola de insultos que recibió.