“Yo a ella también le caché varias cosas”, Luisito Comunica responde a su exnovia y asegura que no fue infiel con Ary Tenorio | VIDEO

La ruptura de Luisito Comunica y Cinthya Velázquez sacudió las redes sociales debido a que Lizbeth Rodríguez habría destapado una infidelidad por parte del influencer. A poco más de cuatro años de lo ocurrido, la exnovia del también empresario contó su versión y esto desató una ola de comentarios negativos contra su actual pareja, Ary Tenorio, por lo que él no dudó en responder señalando a su ex de haberlo engañado en más de una ocasión.

Luisito Comunica defiende a Ary Tenorio

A través de sus historias en Instagram, “El pillo”, como también se conoce al youtuber, exhibió a su expareja asegurando que también existió infidelidad de su parte y que fue confirmada en su momento por amistades en común. Además, puntualizó en que conoció a su actual novia, Arianny Tenorio, en octubre de 2019, meses después de haber terminado su relación por lo que negó que fuera la tercera en discordia.

Luisito Comunica defiende a su novia, Ary Tenorio, tras declaraciones de su expareja. Foto: IG @luisitocomunica

“Sólo dijo cosas malas mías y nada de sus cosas malas, que se los digo muy sinceramente, yo a ella también le caché varias cosas, no nada más una, lo he confirmado con evidencias y me lo han confirmado amistades mutuas (…) Nada de esto jamás lo toqué porque para qué si ya está en el pasado, ya fue ya tiene cinco años. Yo no sé por qué ella insiste en que esto siga siendo un tema, yo no sé ella qué está buscando, pero que sí se acepta que palomitas santas no hay ni de este lado ni de aquel”, dijo Luisito Comunica.

Cynthia Velázquez pide un alto a los mensajes de odio

Ante los fuertes mensajes que ha recibido Ary Tenorio en redes sociales donde la señalan de haber sido la culpable de la ruptura entre “Lenguas de gato”, como se hace llamar la influencer, y Luisito Comunica, la joven no dudó en compartir un mensaje pidiendo un alto al “hate” contra todos los involucrados y a esta petición se sumó el también empresario.

“Agradecida estoy de por contar algo que también es mío, pero no quiero que esto sea motivo de tirar mier**, odio y culpa a otras personas. No quiero promover ni tanto el odio a otra mujer, como ya mencioné miles de veces, hoy esta feliz y espero que los demás en mi historia también. No necesito que generemos más casos desafortunados y mejor podamos ser nuestras mejores versiones para otras personas”, escribió en sus historias de Instagram.