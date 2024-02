Sofía Vergara no descarta una tercera boda: “No, no necesito un marido, lo quiero”

La vida es demasiado corta para dejarla ir sin gozarla y compatirla con alguien especial, y es por ello que la actriz y productora colombiana Sofía Vergara es firme en cuanto a los tema amorosos debido a que confesó que no está cerrada en darle una oportunidad al amor y a quien logre conquistarla.

Ante el boom de su serie “Griselda”, la radicada en Estados Unidos ha estado en la mira e incluso fue portada de la revista You Magazine a la que le concedió una entrevista para hablar de su carrera y vida privada que el año pasado cambió porque se separó de Joe Manganiello, con estuvo casada poco más de siete años.

Tras poco más de siete años, Sofía Vergara y Joe Manganiello concluyeron su matrimonio. Archivo.

Sofía Vergara, en busca del amor

Al volver a ser una mujer soltera, la pregunta obligada para Sofía Vergara, de 51 años de edad, es si en sus planes está incursionar en las aplicaciones de citas. Ante esto, la protagonista de “Modern Family” fue honesta y admitió que le encantaría estar en las app de citas porque está abierta al amor.

Sin embargo, expuso que es mala con la tecnología y bromeó al agregar “estoy segura de que haría clic en los equivocados”. A pesar de esto, reiteró “estoy abierta a divertirme y conocer gente. Sólo han pasado seis meses”.

Al abrir su corazón, Sofía Vergara igual admitió que no descarta volver a casarse; de esta manera, la actriz tendría una tercera boda, ya que antes de casarse con Joe Manganiello estuvo casada con Jose Luis González-Ripoll, quien es el padre de su único hijo, Manolo González-Ripoll Vergara.

La actriz colombiana no descarta volver a casarse; de ser así, se trataría de su tercera nupcia. Archivo.

“Mis amigos son mis primos o los que conocí en el jardín de infantes”, expuso la comediante y empresaria, quien en broma agregó “¡así que ahora necesito un marido! No, no necesito un marido, lo quiero”. A pesar de esto, indicó que no necesariamente quiere un marido, sino un socio con quien compartir la vida.

Previamente, Sofía Vergara le concedió una entrevista a Raúl de Molina, de “El gordo y la flaca”, y en ella también externó que desea conocer a alguien, pero expuso que no tiene prisa porque apenas se separó de su ex hace seis meses. Detalló que busca un hombre de su edad, un “cincuentón”, destacando que no saldría con alguien menor.