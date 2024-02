Mariela Sánchez habla por primera vez de su ruptura con Cristian Castro: "estoy triste"

Mariela Sánchez regresó a Argentina después de que terminara de forma sorpresiva su relación con Cristian Castro. A su llegada al país, la empresaria de bienes raíces habló por primera vez con la prensa de su ruptura con el cantante mexicano, de quien se dejaba ver muy enamorada y con la ilusión de llegar al altar.

Tras tomar dos vuelos desde la Ciudad de México, Mariela llegó al aeropuerto de Córdova, en donde ya la esperaban algunos miembros de la prensa, pues a su salida del país Azteca no quiso dar ninguna declaración sobre la presunta pelea que tuvo con el intérprete de "Azul" y la supuesta infidelidad.

Mariela Sánchez confirma que terminó con Cristian Castro

Al llegar a la ciudad natal, Mariela Sánchez no quiso dar muchos detalles sobre los motivos por los cuales terminó con Cristian después de ir a México para visitar a su mamá, Verónica Castro, y presenciar algunos de sus conciertos. La empresaria solo expresó que también esta sorprendida y que se sentía triste por todo lo ocurrido.

"No quiero hablar del tema de nada. Ahora no estoy bien. Yo también me sorprendí (por terminar). Estoy triste, prefiero no hablar", destacó la empresaria argentina, quien a pesar del término de relación con "El Gallito Feliz" se expresó bien de él y de su madre, pues hizo comentarios positivos sobre el encuentro con su exsuegra.

Mariela Sánchez acompañó a Cristian Castro a México IG @cristiancastro

"Excelente mujer, muy respetuosa, es bárbara ella en todo", dijo Mariela, que con su declaración terminó con las especulaciones que apuntaban que se había llevado mal con Verónica Castro durante su visita a México.

¿Cristian Castro le fue infiel a Mariela Sánchez?

Durante la conversación, también se le preguntó sobre si había terminado con Cristian Castro después de que le fuera infiel supuestamente con la modelo trans Clarita Kim, sin embargo, Sánchez negó esta versión y aseguró que esto no es posible debido a que el cantante estuvo con ella todo el tiempo.

Mariela Sánchez niega tener una mala relación con Verónica Castro IG @cristiancastro

"Como esa chica trans que habla. Cristian estuvo las 24 horas conmigo en Uruguay. Es imposible que estuviera con alguien, imposible", sentenció la empresaria de bienes raíces, quien ya no quiso hablar más sobre su "truene" con Castro después de unas semanas de estar juntos y hasta tener planes de boda.