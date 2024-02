Cristian Castro pone fin a rumores y habla por primera vez sobre su ruptura con Mariela Sánchez: "no se pudo más"

Hace unos días comenzó a circular el rumor de que Cristian Castro había terminado su relación con Mariela Sánchez, con quien recientemente anunció su noviazgo. Esto luego de que la argentina dejara de seguir al cantante, pero no solo eso también se reveló la causa por la que supuestamente habrían puesto punto final a su romance y ahora, después de tantos rumores el intérprete habla al respecto.

El hijo de Verónica Castro se había mostrado muy feliz y enamorado de Mariela, pues compartían muchas fotos juntos viajando mientras ella apoyaba la carrera de Cristian, incluso el cantante la presentó con su madre y hasta fueron a visitar a la Virgen en la Basílica de Guadalupe, por lo que los rumores de su posible separación generaron muchas preguntas.

Cristian la presentó con su madre y hasta fueron a visitar a la Virgen en la Basílica de Guadalupe | Foto: Instagram @cristiancastro

Cristian Castro pone fin a rumores y habla sobre su ruptura con Mariela

Cristian Castro fue abordado en el aeropuerto de la Ciudad de México donde confirmó su separación con la empresaria de 42 años a poco más de un mes de haber iniciado su romance. Y aunque en un inicio se negó a responder a las preguntas de la prensa. Medios de comunicación insistieron en que hablara sobre el tema hasta que finalmente lo hizo.

“Se terminó la historia, está difícil esto de ser cantante, ella es una chica muy buena y la verdad que todo muy tranquilo, simplemente no se pudo más. Lamentablemente lo hablamos y terminamos, todo bien”, dijo el intérprete de “Azul para el medio El Comedero”.

Y aunque no dio más detalles sobre su ruptura, esto podría confirmar las declaraciones del periodista Alex Kaffie, quien señaló en días pasados que Cristian y Mariela habían terminado su relación debido a una fuerte discusión que tuvieron en un famoso hotel de la Ciudad de México supuestamente por celos por parte de Castro y porque supuestamente ella quería controlar las cuentas bancarias del artista.

Mariela se porta indiferente con la prensa y se niega a hablar sobre su truene con Cristian

La ruptura también fue confirmada por Mariela, quien se enfrentó a un tumulto de reporteros a su salida de la Ciudad de México para llegar a su país natal, y aunque no quiso dar declaración alguna para medios mexicanos, al llegar Argentina sí lo hizo para un canal local, donde no tuvo más que aceptar que ya no era novia del cantante mexicano.

La ruptura también fue confirmada por Mariela y habló sobre rumores de un engaño por parte de Cristian | Foto: Instagram @cristiancastro

En cuanto a la supuesta relación que tuvo Cristian con una persona transexual, Mariela señaló que eso no es verdad debido a que su novio pasaba la mayor parte del día con ella, por lo que un engaño habría sido imposible. En cuanto a los celos del cantante dijo que prefería no hablar de ese tema.