“No es mi guerra”, a Apio Quijano no le importa que se anden peleando por dinero Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Wendy Guevara

Aunque todo indicaba que habían formado una gran amistad en “La Casa de los Famosos México”, la verdad sobre la alianza del Team Infierno salió a la luz luego de que se filtrara el supuesto contrato con el que Sergio Mayer habría intentado aprovecharse de Wendy Guevara. Y es que Poncho de Nigris no dudó en salir en defensa de la influencer, desatando así un pleito mediático sobre el que Apio Quijano no evitó ser cuestionado y expresó si tomará partido.

Apio Quijano responde a pleito en el Team Infierno

En un encuentro con los medios retomado por el canal de YouTube “Qué buen chisme”, Apio Quijano habló sobre el pleito que sostienen Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Wendy Guevara por el que se puso fin a la unión que existía entre los integrantes del Team Infierno y que ahora podría terminar en una intensa batalla legal.

“Yo lo que siempre he dicho es que yo estoy en una perspectiva muy lejana, soy un espectador. Yo los quiero a todos, he tenido una buena relación con todos, obviamente mi opinión sería desde un lugar donde hubieran sido las cosas diferente y desde un lugar más sano. Sin embargo, no es mi guerra, es guerra de ellos y a los que no nos involucra ser espectadores, estar ahí y desear que esto se resuelva lo más pronto posible y que llegue a tierra firme”, dijo el cantante.

¿Qué ocurre con Sergio Mayer y Poncho de Nigris?

Lo que comenzó como un rumor de ruptura en el Team Infierno más tarde fue confirmado por Wendy Guevara, pues -además de revelar malos tratos de Sergio Mayer- señaló que éste le habría entregado un contrato para intentar aprovecharse de ella convirtiéndose en su mánager. Este documento se filtró poco tiempo después y la integrante de “Las Perdidas” dejo ver que podría haber sido Poncho de Nigris, quien no ha dudado en defenderla.

Esto desató una ola de críticas contra el ex Garbialdi, quien arremetió en contra de Poncho de Nigris desatando así una intensa pelea mediática entre ellos. “Siempre está metiéndose en cosas que no, le gusta el rating y le gusta la polémica, quiere jugar ese jueguito que a mí no me interesa (…) No puede ser amigo mío alguien que se burla de la comunicad y luego dice que no. Sí, me tiene hasta la mad** por metiche y envidioso, ya, ya no me voy a quedar callado”, indicó Mayer ante las cámaras del programa “De primera mano”.

Poncho de Nigris no se quedó callado y respondió asegurando que Sergio Mayer desea colgarse de la fama de sus excompañeros: “Yo sí tengo trabajo, es el único que no tiene trabajo de los compañeros, por eso lo único que hace es tirar para llamar la atención porque es el único que no tiene trabajo, no sabe ni qué hacer, nadie lo quiere. Apestado, mañoso, corrupto, chafofo, chafaldrino, chafirulo, por corrupto nadie lo quiere, siempre quiere sacar ventaja de todos y es la verdad”.