Mario Domm: la incómoda reacción del cantante al ser cuestionado sobre su ex, Yuridia

Mario Domm se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas y esto se debe a que el famoso cantante de “Camila” tuvo una incómoda reacción al ser cuestionado sobre Yuridia, con quien hace más de una década tuvo un intenso romance, por lo que la actitud del también compositor ha generado todo tipo de especulaciones.

Toda esta polémica ocurrió durante un encuentro que Mario Domm sostuvo con un grupo de reporteros afuera de las instalaciones de Televisa, empresa a la que acudió para hacer algunas promociones, no obstante, aprovechó las cámaras y micrófonos para hablar sobre los planes que tiene con "Camila" y hasta ofreció detalles de su proceso creativo para componer sus éxitos, no obstante, en algún momento de la charla lo cuestionaron sobre su ex, Yuridia.

“¿Cómo has visto el crecimiento y la evolución de Yuridia?”, fue la pregunta expresa de uno de los reporteros para Mario Domm, a quien se le borró la sonrisa de su rostro en cuanto escuchó el nombre de su exprometida y con su breve, pero contundente respuesta dejó en claro que no tiene considerado revivir los recuerdos del pasado.

“No, no sé nada de eso, no tengo idea, cambio de tema”, expresó Mario Domm, quien de inmediato aprovechó para agradecerle a los reporteros su atención y se despidió para ingresar a las instalaciones de Televisa, por lo que ya no dio pie para que le hicieran más preguntas referentes a su vida personal.

Mario Domm y Yuridia estuvieron a punto de llegar al altar hace más de una década. Foto: Redes

Así fue el intenso romance de Mario Domm y Yuridia

El romance de Mario Domm y Yuridia vivió su momento más intenso y mediático entre el 2010 y el 2011, sin embargo, por distintas declaraciones y publicaciones de los cantantes se sabe que pudieron haber iniciado su relación alrededor del 2008 y aunque se desconoce cómo es que fue su primer acercamiento, para nadie resultó extraño que se emparejaran pues ambos ya figuraban como todas unas celebridades en la industria musical.

Cabe mencionar que, la relación de Mario Domm y Yuridia estuvo marcada por rumores de infidelidades de parte del fundador de "Camila", quien incluso, tuvo que salir a aclarar en alguna ocasión que su separación no se había debido a algo turbio, aunque nunca se supo este dato con exactitud.

El romance de Mario Domm y Yuridia fue sumamente mediático. Foto: Redes

Hasta donde se sabe, Mario Domm y Yuridia estuvieron a punto de llegar al altar, incluso, la exacadémica llegó a decir que sus planes eran casarse en noviembre de 2011, sin embargo, la pareja terminó su relación de manera sorpresiva antes de que esto ocurriera y tras su ruptura definitiva nunca más volvieron a ser vinculados y cada uno siguió su vida por caminos diferentes.

Cabe mencionar que, en algunas entrevistas, los cantantes han hecho pequeñas revelaciones de su romance, sin embargo, siempre han sido muy cuidadosos para no revelar detalles por lo que, pese a que ya pasó más de una década de su ruptura, todavía hay muchas dudas sobre su amorío.