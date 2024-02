Conductora de Ventaneando acusa a ex compañero de deberle un dinero: “no me pagó”

Durante las últimas semanas, todo lo que suceda con los conductores de Ventaneando es cuestión de noticia, pues los ojos del mundo entero están puestos en ellos debido a la delicada situación que vive actualmente Daniel Bisgongo.

Sin embargo, una de las últimas apariciones de Daniel Bisogno antes de su hospitalización fue en el podcast de Pati Chapoy junto a sus compañeros de Ventaneando, ahí Linet Puente reveló que un excompañero del programa le debe dinero.

Linet reveló que uno de sus excompañeros le deben dinero

Foto: IG @linetpuente

Como lo mencionamos anteriormente, fue durante el más reciente episodio del podcast de Pati Chapoy que la guapa conductora compartió entre sus anécdotas que ha vivido en el tiempo que ha pertenecido a Ventaneando, que uno de sus excompañeros a quien quiso mucho le debe una fuerte cantidad de dinero.

Linet puente abrió su corazón con sus compañeros y luego de compartir algunos detalles de su vida personal y otros más profesionales, confesó que desde hace tiempo su ex compañero Esteban Macías quien fue parte también de Ventaneando y de Azteca espectáculos le debe una fuerte suma de dinero, esto por una conducción que hizo y que no se le pagó.

“A mi me debe dinero Esteban (Macías), todavía me debe, de un trabajito que hicimos por ahí, de una conducción que hice y no me lo pagó, me tardé en darle mi recibo de honorarios pero no me lo pagó, pero bueno…”, contó Linet Puente.