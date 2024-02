TRÁILER: Russell Crowe y Liam Hemsworth protagonizan la película de acción "Rescate Imposible"

El cine de ciencia ficción siempre ofrece apuestas para ese público ávido de no ver una cinta de terror, comedia romántica o algún drama basado en hechos reales. Es por ello que en marzo llegará a México una cinta que colocará al ganador del Oscar a Mejor Actor, Russell Crowe, al frente de una historia bélica.

La película que se estrenará el 14 de marzo de 2024 será "Rescate Imposible", misma que cuenta la historia de un equipo élite que luego de quedar atrapados en una emboscada en territorio enemigo, tendrá que confiar en un piloto de drones de la Fuerza Aérea ubicado a miles de kilómetros de ellos, siendo su única esperanza para sobrevivir.

Con distribución de Imagem Films, la película contará con la estrella de "Los Juegos del Hambre", Liam Hemsworth; acompañados de Milo Ventimiglia, de la serie "This is Us", protagonizan la película de acción.

El elenco principal de "Rescate Imposible". Foto: Cortesía Imagem Films

¿De qué trata la película "Rescate Imposible"?

Protagonizada por Russell Crowe y Liam Hemsworth, una operación encubierta de Fuerzas Especiales en el sur de Filipinas se convierte en una brutal batalla de supervivencia que se prolonga durante 48 horas.

Cuando un equipo de élite de extracción es emboscado en territorio enemigo, el oficial novato Kinney (Hemsworth) se encuentra superado por fuerzas hostiles, pero decide no dejar a nadie atrás. Con un ataque aéreo acercándose, la única esperanza de Kinney depende de las instrucciones del piloto de drones de la Fuerza Aérea, Reaper (Crowe). Kinney sufrirá peligros desconocidos donde cada movimiento podría ser el último.

Russell Crowe y Liam Hemsworth vivieron estrés en la filmación

Tanto Russell Crowe y Liam Hemsworth expresaron cómo fue la filmación de "Rescate Imposible", dejando claro que el estrés estuvo presente en el rodaje.

Russell Crowe cuenta que involucrarse emocionalmente con el estrés y la presión del personaje fue fundamental para su interpretación.

“En nuestra historia, se crea una intimidad entre el operador en tierra y el piloto del dron debido a las cosas que están sucediendo y ciertamente cuando hay algo que sale mal en la operación, el piloto del dron también se siente responsable. Por eso, tiene que hacer todo lo posible para mantener seguros a los soldados en tierra y ayudarlos a tener éxito en su misión”.

Russell Crowe da vida a Reaper. Foto: Cortesía Imagem Films

Por su parte, Liam Hemsworth cree que las condiciones naturales a las que se enfrentaron durante la grabación ayudan a darle realismo a la película.

"Esperamos que la gente pueda adentrarse en este viaje con Kinney y experimentar lo difícil y aterrador que es ver la madurez del personaje al enfrentar una situación en la que no tiene experiencia".

Liam Hemsworth da vida a Kinney. Foto: Cortesía Imagem Films

La gran diferencia de esta película es el enfoque y punto de vista más realista que le da a como los hombres que están peleando una guerra abordan las decisiones que deben tomar y refleja cómo es el trato entre ellos.

Eubank, director de la película, está de acuerdo con la estrella y añade.

“Espero que el público se divierta y sé emocione. Quiero que la gente apoye a los personajes y desee que salgan victoriosos. Espero que la película los sorprenda”.

