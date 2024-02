¿Madame Web es la peor película del Spider-Verso? así lo revela la taquilla

Madame Web llegó a la pantalla grande, y a pesar de ser una película de Marvel no le está yendo tan bien como se esperaba, y es que luego de su estreno las críticas no se han hecho esperar, pues parece que a la gente ya no le está gustando lo que produce últimamente el Universo Marvel.

Incluso muchos la comparan con Morbius, cinta protagonizada por Jared Leto que también pertenece al Spider-Verso. Morbius se estrenó en 2022, y en aquel tiempo recibió duros comentarios, al punto de que fue catalogada como una de las peores películas de superhéroes. Su fracaso fue tan grande que en taquilla alcanzó un aproximado de 167 Millones de dólares, ¿pero a qué se deben estas comparaciones? y sobre todo, ¿por qué Madame Web ha sido tan criticada?

Madame Web y Morbius son catalogadas como las peores películas de Marvel, Foto: Especial.

Madame Web, ¿por qué es tan “mala”?

Probablemente Madame Web sea la primera película del año que se lleva tantas críticas, sin embargo, eso no quiere decir que sea tan mala. Es un hecho que no es lo mejor que ha producido Marvel, pero tampoco es lo que los fans están acostumbrados a ver.

Y con tantos comentarios negativos, seguramente más de uno prefiere no ir a verla, pero si todavía tienes tus dudas, te recomendamos escuchar el podcast Guía del hater, donde Montse Simó y Óscar Uriel te darán su opinión 100% sincera sobre esta película, y tú tomes la última decisión de ir verla, o no.

Madame Web , ¿cómo le fue en taquilla?

Era de esperarse que con todas las reseñas y comentarios negativos, Madame Web no sobresaliera en taquilla, y es que durante sus primeros días de estreno recaudó 26.2 millones de dólares en Estados Unidos.

Ante el inminente fracaso, la posibilidad de ver una nueva película de esta franquicia queda cancelada, por lo que podemos considerar que este fue el debut y despedida de Madame Web en la pantalla grande.