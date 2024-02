La Casa de los Famosos 4: Gregorio Pernía abandonó la competencia, estas fueron sus razones

Un nuevo giro dio la competencia dentro de La Casa de los Famosos 4, pues por segunda ocasión en esta temporada uno de sus participantes decidió abandonar el reality show, algo que jamás había sucedido en el resto de las ediciones.

El segundo participante en abandonar La casa de los famosos en esta cuarta temporada fue el colombiano Gregorio Pernía, la noticia causó el asombro del resto de sus compañeros.

Gregorio se va de LCDLF 4.

¿Por qué Gregorio Pernía abandonó LCDLF 4?

Luego de la fuerte pelea que protagonizaron Alfredo Adame y Lupillo Rivera, las cosas en La Casa de los Famosos 4 se tornaron muy tensas entre los diversos integrantes de los cuartos agua, fuego y tierra.

Dicho altercado comenzó cuando Alfredo Adame quiso correr a Gregorio Pernía del cuarto de las chicas, pero ellas defendieron al colombiano, así mismo, quien interpretó a “El Tito” anunció a sus compañeros del cuarto Tierra que comenzaría su estrategia de manera solitaria.

Y es que, Gregorio la semana pasada resultó estar nominado por lo que pidió a su público que ya no votarán por él pues ya no quería estar en la competencia, ya que en varias ocasiones dejó claro que ya no se encontraba a gusto, por tal razón este miércoles 22 de febrero abandonó La Casa de los Famosos 4.

"Yo soy el infiltrado, la persona que me alentó a venir aquí fue mi familia y espero no haberles quedado mal, fueron cuatro semanas en un proceso bien duro, arduo, en un aprendizaje muy grande donde tuvo la paciencia y la tolerancia", dijo entre lágrimas Gregorio.

Luego del emotivo momento, el protagonista de la saga de “Sin senos no hay paraíso” se despidió uno a uno de sus compañeros del reality show, y con quienes tuvo algún roce dentro de la competencia les aseguró que él no era nada rencoroso pues incluso de esos momentos aprendió algo.

¿Quiénes quedan en la competencia?

Con la salida de Gregorio Pernía es el segundo abandono por parte de los participantes de La Casa de los Famosos 4, pues antes del colombiano Thali decidió burlar las reglas y por su propio pie salir del reality show sin esperar a las indicaciones de “La jefa”.

Así mismo los participantes que aún quedan en la competencia son: Lupillo Rivera, Alfredo Adame, Bebeshita, Alana Lliteras, Maripily, Rodrigo Romeh, Clovis, La melaza,Robbie Mora, Sophie Durand, Ariadna Gutiérrez,’La Divaza’, Guty Carrera, José Reyes, Cristina Porta.