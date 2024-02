Manelyk confiesa que estuvo embarazada pero decidió no tener al bebé, estas fueron sus razones

Una de la influencias más famosas de nuestro país, es sin duda, Manelyk González quien ganó fama debido a su debut en el polémico reality show Acapulco Shore, desde entonces ha participado en otros programas del mismo formato, ha conducido y también recientemente actuó en una serie.

Y aunque “la pajarita” como le llaman de cariño siempre ha sido muy abierta con su público, recientemente reveló en una entrevista que cuando era una adolescente quedó embarazada, pero decidió interrumpirlo.

Mane recordó que no fue fácil superar este episodio en su vida.

En entrevista con Yordi Rosado, Manelyk habló sobre su paso en los diversos realities shows así como de otras situaciones tanto profesionales como personales.

Fue entonces que Mané recordó que comenzó su vida sexual desde muy pequeña por lo que a los 15 años quedó embarazada de su novio de ese entonces, sin embargo, en ningún momento pensó en convertirse en madre por lo que buscó la forma de interrumpir su embarazo.

“De repente a mí no me bajaba y me hago una prueba y embarazada, a los 15 años, fue como qué hago, tenía 15 años, nunca pasó por nuestra cabeza si lo queríamos tener, no hay manera no era lo que yo quería en mi vida, ahorita creo que ya hay más información al respecto, en ese momento era re ilegal, no sabía qué hacer, te satanizan y te queman como bruja”, dijo Manelyk

Al verse inmersa en este problema, la influencer busca ayuda de su hermana quien a su vez la llevó con un doctor y junto con los padres de su pareja la acompañan a una clínica para que se practicara el aborto de manera ilegal. Mane recuerda el lugar como lo más feo, pues era fría y revela que en varias ocasiones pensó que podría morir.

“Llegan, me meten a una sala de quirófano y abajo hay una cubeta verde, me acuestan y me dicen que todo va a estar bien, me empiezan a amarrar, me dejan ahí como 5 minutos, te pasan tantas cosas por tu cabeza en ese momento, llega el doctor, me anestesió y bye, desperté y pensé en si me llegaría el arrepentimiento y tú no sabes si vas a quedar bien, mal, si vas a tener hijos y eso me daba vueltas”, relató la ex Acapulco Shore