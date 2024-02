Lily Gladstone se lanza contra los Kansas City Chiefs, asegura que es un equipo que ofende a los nativos americanos

Lily Gladstone es una actriz de raíces nativas americanas que ha sido nominada al Oscar y se ha posicionado en el centro de los reflectores debido a una cruda crítica que lanzó contra el recién equipo ganador del Super Bowl, los "Kansas City Chiefs", quienes recientemente se llevaron el trofeo Vince Lombardi de la NFL luego de derrotar a los 49ers de San Francisco, por lo que el equipo triunfador sigue dando de qué hablar, sin embargo, no todo ha sido bueno entorno a esta victoria.

Los actuales campeones de la NFL están en la mira internacional debido a que uno de sus jugadores, Travis Kelce, sale con la cantante femenina más rentable de la actualidad, es decir Taylor Swift, por lo que constantemente dan de qué hablar, sin embargo, ahora los Chiefs se han colocado en el centro del huracán por otro motivo luego de que la actriz Lily Gladstone se lanzara contra ellos.

La actriz coprotagoniza The Killers Of The Flower Mon al lado de Leonardo DiCaprio. Foto: imdb

Lily Gladstone, en contra del ritual de festejo de los Chiefs

El motivo que llevó a la nominada al Oscar por la cinta "The Killers Of The Flower Mon" a lanzarse en contra los Kansas City Chiefs es porque asegura que el nombre del equipo es criticable debido a que se llaman "los jefes", en idioma español; sin embargo, aseguró que lo que más molesta es que tergiversan la realidad de los pueblos nativos estadounidenses.

Esto debido a que la famosa actriz con raíces nativas estadounidenses ha asegurado que lo que más molesta es el llamado "Tomahawk Shop" que realizan los aficionados. Fue durante un podcast que la famosa actriz aseguró que, en la vida real, el movimiento de un Tomahawk shop, o sea un hacha de batalla utilizada por diferentes tribus.

"Hay muchas maneras en que se puede interpretar el término jefe, pero no, no es el nombre lo que me molesta. Es escuchar ese maldito 'tomahawk chop'”, reveló la famosa actriz.

La actriz, quien es coprotagonista al lado de Leonardo DiCaprio, aseguró que este gesto es algo muy sagrado, pero que en el contexto actual del deporte se utiliza para mostrar apoyo a los jugadores y los fans utilizan su brazo para simular el movimiento de un Tomahawk o un hacha, al tiempo que lanzan un grito muy parecido a los cantos de guerra de las tribus originarias, lo cual considera no es apropiado ni correcto debido a que se trata de una especie de apropiación cultural modificada y que difumina las verdaderas tradiciones de los nativos americanos.