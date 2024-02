Sergio Mayer despotrica contra Poncho de Nigris ¿Es el final de su amistad y el Team Infierno?

Como bien recordamos, La Casa de los Famosos México legó a la televisión mexicana al #TeamInfierno, ese grupo de amigos liderado por Sergio Mayer y Poncho de Nigris. A seis meses de haber culminado, el reality ha seguido dando contenido para hablar de sus integrantes, puesto que Poncho de Nigris no ha dudado en afirmar que no haría negocios con Sergio Mayer, ya que este "se marea con el dinero".

Ante esta pugna, Wendy Guevara y Nicola Porcella han tomado partido por Poncho. Por lo tanto, Mayer ha precisado que no tiene una amistad con Wendy ni Poncho y sólo hizo negocios. Lo anterior derivó de una desconfianza surgida en Guevara, Porcella y Poncho, todo debido a que Sergio Mayer intentó obligar a Wendy a firmar unos papeles que le cedían derechos de representación.

Con este panorama, la amistad de Mayer y de Nigris se desmorona. Por lo tanto, Sergio no dudó en despotricar de él recientemente.

El mejor momento del Team Infierno. Foto: Especial

Sergio Mayer niega acusaciones de Poncho de Nigris

Atrás tiempo mostraron una gran amistad. Actualmente, Sergio Mayer y Poncho de Nigris reniegan uno del otro públicamente. Ahora tocó turno al expolítico, quien no dudó en defenderse del regiomontano.

"Pero no hay todas las bocas, solamente son una o dos que rebuznan, es un baboso (Poncho de Nigris) que se le ocurrió decirlo por hacer ruido y no sé de dónde lo sacó. Le encantan ese tipo de controversias que de repente cree que son chistosas. Le agradezco que me tenga siempre en sus babosadas, pero aquí estoy, no tengo ningún problema, tengo mi gafete (de Televisa)", dijo a las cámaras.

Luego de esto, negó que esté vetado de Televisa.

"Fui a Azteca, a mí de repente me invitar a hacer algún programa, voy como invitado y fui ayer a conducir. En el mismo programa lo dije que mi casa es y siempre ha sido Televisa, lo saben aquí los ejecutivos, hay una buena relación con ellos y no hay una justificación para que digan que estoy vetado de Televisa".

"¿Por qué me vetarían? esa tontería del veto, las empresas ya no vetan, se acabó hace muchos años. Quien quiera creerlo, seguir haciendo ruido, yo aquí estoy sin ningún problema, tengo gafete activo", contó.

Ataca a Poncho y señala que usa a su mamá

Para continuar su defensa pública, Mayer atacó a de Nigris mencionando a la madre de este, sin dudar en definirlo como un traicionero.

"Lo de Piel Caliente fue hace muchos años y todo mundo lo sabe que fue una traición (de Poncho) y esa es su esencia y su estilo".

"Con respecto a por qué empezó a decir cosas, él dice que es carrilla, ¿por qué lo hace? no lo sé, lo hace hasta con su mamá para tener rating y likes. Ese es su estilo, pasa por encima de su mamá, imagínate que no lo haga por encima de mí, estar hablando y generando ese tipo de babosadas llega un momento en que ya no", refrendó.

Para culminar, señaló que él supo de todas las calumnias que Poncho decía en el reality.

"Ustedes pueden revisar, igual en La Casa de los Famosos, me llegaron videos de cuantas veces habló a mis espaldas y eso no está padre, que justificado con la carrilla te estén haciendo daño y burlando de ti", expresó.

Con lo anterior, Mayer remató al indicar que el Team Infierno: "Eso ya es historia, para mí es historia, yo soy pragmático y sigo adelante".

"Hicimos un buen equipo pero yo lo que sigue, a trabajar, yo no me puedo enfrascar en el Team Infierno, qué padre que sigan, pero no hay nada más allá que eso y esto es ocasionado por Poncho (de Nigris). Lo hizo dentro de la casa, toda la vida".

