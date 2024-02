Eliminado de La Casa de los Famosos 4 se sincera, destapa que es adoptado y su padre biológico es un actor mexicano

El tercer eliminado de La Casa de los Famosos de Telemundo hizo una fuerte revelación durante la última cena que compartió con sus compañeros dentro de la casa. Fernando Lozada abrió su corazón y confesó que de pequeño lo dieron en adopción pero lo que más sorprendió de la charla fue cuando habló sobre su padre biológico.

Fernando de 34 años tuvo una breve participación en el reality show, pues a pesar de que era uno de los favoritos para ganar, fue expulsado en el tercer programa. El también influencer, conocido por su participación en otros famosos programas de celebridades es de origen colombiano pero al parecer tendría también orígenes mexicanos.

Durante la plática que se tornó muy personal con sus compañeros de la casa, Lozada les platicó que es un hijo adoptado y que a los 24 años se enteró que quien creía que era su padre, pero a pesar de ello siempre lo vio como si lo hubiera engendrado, así fue hasta el día de su muerte.

“Yo me enteré que era adoptado, o sea que mi padre no era mi padre biológico a los 24 años. No me cambió en nada porque mi padre va a seguir siendo mi padre, en paz descanse”, expresó.