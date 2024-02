Sonia Sahar, supuesta amante de Peso Pluma, le responde a Nicki Nicole

Una de las parejas más queridas dentro del gremio de la música en español fue la conformada por el cantante regional Peso Pluma y la querida artista argentina Nicki Nicole, esto debido a que en lo individual ambos son artistas de renombre y elevado éxito, al mismo tiempo que cuando estaban juntos eran una bomba y el centro de atención de millones, algo que ahora ha terminado.

Así como las redes sociales tienen la capacidad de unir personas y vidas, también es a través de los medios virtuales que muchas relaciones pueden terminar y este es precisamente el caso del cantante mexicano de "Lady Gaga" y la artista sudamericana de "Por las noches", quienes por medio de redes sociales dieron a entender que se terminó su relación.

Este escándalo se desató luego de que en plataformas como Instragram y X, se diera a conocer un video donde Peso Pluma aparece muy cercano y de la mano con otra mujer, con quien camina y más tarde se le ve conversando con ella en una mesa, como si se tratara de una cita casual.

Luego de que se difundieron estas fotografías y videos que han dejado en evidencia la nueva compañía de Peso Pluma, de quien más tarde se supo que era Sonia Sahar, la cantante argentina Nicki Nicole mandó un fuerte mensaje en sus redes sociales, el cual daba a entender que si iría de donde no se siente respetada, es decir, al lado de Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma.

Por medio de redes sociales puedes encontrar prácticamente a cualquier persona y ahora son precisamente los internautas quienes han reconocido que la mujer con la que peso pluma se relajaba y charlaba es la influencer Sonia Sahar, quien ha destacado en redes por mandar un contundente mensaje, que al parecer, va dirigido a Nicki Nicole.

“Don´t believe everything you hear in the media. There´s always 2 sides to a story”, escribió en sus redes sociales.