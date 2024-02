¿Qué fue de Javi, el ganador de “Pequeños Gigantes” que conquistó a Galilea Montijo

En el lejano 2011 un niño de tan solo cinco años llamado Javier Ruiz logró conquistar a toda la televisión mexicana con su talento y carisma en la primera temporada de “Pequeños Gigantes” y aunque luego de ganar dicho concurso, su carrera perdió cierta visibilidad y proyección lo cierto es que ha logrado mantenerse activo dentro de la industria del entretenimiento por lo que en esta ocasión te diremos qué fue del talentoso niño que fue el consentido de Galilea Montijo.

Como se dijo antes, la primera vez que Javi Ruiz salió a cuadro tenía tan solo cinco años de edad y desde el primer programa logró destacar como capitán del escuadrón de “Los Irresistibles” donde en cada participación que tenía provocaba intensas carcajadas con sus ocurrencias y también se ganaba el corazón de todos los televidentes con sus ternura e inocencia.

Sigue leyendo:

Brilló como actor en varias telenovelas de TV Azteca, ahora canta en el Metro de la CDMX

Ex estrella infantil de Televisa, ahora trabaja en un cine vendiendo palomitas

Javi tenía cinco años cuando brilló en "Pequeños Gigantes". Foto: Televisa

Cabe mencionar que, en aquel entonces la competencia no fue para nada sencilla para Javi Ruiz y el escuadrón de “Los Irresistibles” pues otros equipos como “Las Megaestrellas” y “Los Rebeldes” también tenían integrantes sumamente carismáticos como Grecia Sánchez y Montserrat García, respectivamente, no obstante, el niño regiomontano sacó la casta y logró quedarse con el primer lugar.

¿Qué fue de Javi de “Pequeños Gigantes?

Luego de haber conseguido quedarse con la corona en la primera temporada de “Pequeños Gigantes”, Javier Ruiz siguió participando en distintas producciones de Televisa durante los siguientes años, donde además de explotar su faceta cómica también pudo hacerlo como actor en distintas producciones y recurrentemente estaba como invitado en distintos programas de entretenimiento.

Así luce actualmente Javier Ruiz de "Pequeños Gigantes". Foto: IG: javierruizofficial

Luego de unos años brillando en lo más alto de la farándula, la carrera de Javi Ruiz fue perdiendo cierta proyección, sin embargo, esto no se debió por falta de talento, sino al surgimiento de otras figuras infantiles y a su propio crecimiento pues esto implicó perder su imagen característica, no obstante, el niño consentido de Galilea Montijo no bajó la guardia y ha logrado mantenerse dentro de la industria del entretenimiento explotando algunos de sus nuevos talentos.

Actualmente Javi Ruiz tiene alrededor de 18 años de edad y hasta donde se sabe sigue explotando su faceta como actor pues ha aparecido en distintas producciones como “Rosario Tijeras” o “Blue Demon”, además, incursionó en la música, para ser precisos en el género regional mexicano, donde también ha brillado como compositor y por si fuera poco también se cataloga como influencer pues tiene una cuenta de TikTok con más de 300 mil seguidores.

Javi es todo un fenómeno en TikTok. Foto: IG: javierruizofficial

En Instagram, Javier Ruiz tiene cerca de 70 mil seguidores y en esta plataforma ocasionalmente recuerda algunos de sus momentos de gloria en la televisión mexicana, además, ha publicado distintas fotografías en las que aparece con celebridades de la farándula como Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Vanessa Huppenkothen, tan solo por mencionar algunos.