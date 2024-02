Usher se casó con Jennifer Goicoechea tras terminar el Super Bowl

A pesar de que el show de Medio Tiempo del Super Bowl LVIII no fue muy aceptado por el público internacional, Usher rápidamente convirtió ese día en memorable, pues se casó con su novia Jennifer Goicoechea, con la que tiene una relación desde hace algunos años y también es madre de 2 de sus hijos.

Este lunes se publicó un documento en el que se daba a conocer que Usher y Jennifer llegaron al altar en Las Vegas el pasado 11 de febrero. De acuerdo a la agencia de noticias AP, la ceremonia fue oficiada por el reverendo Ronald Joseph Polrywka, más conocido localmente como Ron DeCar, y entre los testigos se encontraba Jonnetta Patton, la madre del cantante.

Usher y Jennifer Goicoechea se casaron en Las Vegas en una pequeña ceremonia IG @boogsneffect

Usher se casó en Las Vegas tras el show de Medio Tiempo

Tras esta noticia, fuentes cercanas a la pareja revelaron a la revista People que por fin se habían casado, después de estar en una relación desde 2019. Un representante explicó a la prensa que la exclusiva ceremonia fue en Terrace Gazebo de Vegas Weddings y contó con alrededor de 30 invitados.

"Podemos confirmar que Usher y Jennifer Goicoechea dieron el siguiente paso en su relación y se casaron el domingo por la noche en Las Vegas rodeados de familiares y amigos cercanos", dijo un representante del intérprete de "DJ Got Us Fallin' in Love", quien también compartió los proyectos que tiene la pareja para el futuro.

Usher y Jennifer Goicoechea comenzaron a salir en 2019 IG @boogsneffect

"Ambos esperan seguir criando a sus hijos juntos rodeados de amor y agradecen a todos los buenos deseos", destacó la fuente, quien recordó que a sus 2 hijos: Sovereign Bo y Sire Castrello. Hay que resaltar que Usher también tiene otros 2 hijos, Usher V y Naviyd Ely, con su ex esposa, Tameka Foster, con los que también convive.