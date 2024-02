EN FOTOS: Revive el espectáculo de Usher en el medio tiempo del Super Bowl LVIII

Usher se presentó en el Super Bowl LVIII desde Las Vegas, en el estado de Nevada, Estados Unidos, donde jugaron los jefes de Kansas City en contra de los 49ers de San Francisco. Justo en el medio tiempo, el cantante salió a lucir sus mejores pasos y a entregar sus grandes hits para toda la fanaticada.

El espectáculo se desarrolló en el medio de un gran escenario luminoso donde se prestaron a jugar con las sombras a través de sus coreografías con mucho movimiento, y compuesta por varias decenas de bailarines que lo hicieron todavía. más impresionante; mientras de fondo, una banda en vivo se sumó a la interpretación.

El atuendo de Usher para el Super Bowl LVIII

Usher salió al espectáculo al puro estilo de Las Vegas, con un traje blanco por completo que poco a poco se fue modificando. El siguiente fue una camisa sin mangas llena de pedrería brillante que le dio un especial toque de elegancia y combinó con el atuendo de Alicia Keys, completamente rojo, lleno de detalles brillantes también.

En un segundo atuendo utilizó un uniforme de piel morado con negro y detalles en azul, también lleno de pedrería, como si fuera el de un experto biker, a la vez que recorría el escenario con unos patines, como pocas veces se ha visto en el espectáculo del Super Bowl LVIII. Por último, se quedó en solamente su pantalón blanco y sus zapatos del mismo color, pero con el torso desnudo.

Estas fueron las canciones que tocó:

El cantante se aventó la mayoría de sus grandes éxitos, e hizo una gran elección de artistas para que fueran sus invitados e invitadas de honor. Principalmente Alicia Keys, el plato fuerte de la noche, quien apareció al piano para interpretar "If I Ain't Got You". También se sumaron al escenario Lil Jon y Ludacris. OTras grandes sorpresas fueron Will.i.am y H.E.R.

Estas fueron las canciones que interpretaron juntos:

Caught Up

U don't have to call

Superstar

Love in this CLub

If I Ain't got you / My Boo

Confessions part II

Nice & Show

Burn

U got it bad

Bad girl

OMG

Turn Down for what

Yeah!

