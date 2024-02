“Andamos medicados”: Luis Fernando Peña habla sobre su reciente hospitalización

El pasado lunes 22 de enero, Luis Fernando Peña preocupó a todos sus fans debido a que realizó una publicación en Instagram en la que anunció que se encontraba hospitalizada, incluso, difundió algunas imágenes en las que se le pudo ver desde la clínica en la que fue atendido, sin embargo, luego de este desafortunado episodio el actor de “Amar te duele” reapareció y ante distintos medios de comunicación detalló qué fue lo que le pasó y contó cómo es que se encuentra actualmente.

Estas declaraciones de Luis Fernando Peña fueron vertidas por el propio actor durante un reciente encuentro que sostuvo con distintos medios de comunicación y como era de esperarse, el tema de su estado de salud fue lo primero que los reporteros le preguntaron y fue aquí donde el histrión señaló que sus problemas de trabajo se originaron por la excesiva carga de trabajo que ha tenido durante los últimos años.

“Estuve un rato hospitalizado, parecía que todo era normal, estábamos en Puebla mi familia y yo, fuimos a una exposición de nuestros gatos, a estas expos a las que vamos normalmente y bueno, como me lo dijo el doctor, mi terapeuta, fueron dos años de mucho trabajo donde se me juntaron hasta cinco o seis proyectos, entonces hubo que soltar todo esto, tener un mes de vacaciones, entre comillas, porque había que regresarle el tiempo a la familia y bajar un poquito la guardia, relajarme de más y fue donde me pegó el exceso de trabajo, afortunadamente estamos bien, con prescripciones médicas”, comenzó Luis Fernando Peña.

Luis Fernando Peña revela el diagnóstico que recibió de sus médicos

En otro momento de la entrevista, el emblemático actor de “Amar te duele” señaló que sus médicos le indicaron que lo que lo llevó al hospital fue una crisis de ansiedad con estrés, por lo que señaló que está en terapia psicológica y durante un tiempo estará medicado para reducir sus niveles de estrés, asimismo, señaló que el hecho de regresar al trabajo irónicamente lo está ayudando pues el estar descansando en casa ya lo tenía “vuelto loco”.

Luis Fernando Peña dijo estar feliz de volver a trabajar. Foto: IG: luisfernandop_mx

“Fue un ataque de ansiedad con estrés lo que me pasó, entonces nada, andamos medicados, con un poco de ansiolíticos para bajar los niveles de estrés y ansiedad, pero ya bien, regresando al trabajo, al final del día es lo que me importa, no es que no me cuide, pero me volvía loco en la casa sin hacer nada, necesitaba regresar al trabajo, pero ya estamos bien”, fueron las palabras de Luis Fernando Peña, quien señaló que en los próximos días comenzará las grabaciones de la segunda temporada de “El Príncipe del Barrio”, además, comentó que en un par de semanas también iniciará a trabajar para una serie que estará disponible en alguna plataforma de streaming, sin embargo, no entró en detalles al respecto.