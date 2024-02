Mijares habla del beso que Lucero le robó en concierto y revela que recuerda todos los 14 de febrero que pasaron juntos

En los últimos días el mundo del espectáculo se ha visto increíblemente sacudido por la cercaría que no dejan de presumir Lucero y Manuel Mijares, quienes llevan divorciados más de una década y a pesar de haber tenido una boda transmitida por televisión, así como el ser padres de dos talentosos hijos. Luego de la pandemia, la ex pareja se unió para iniciar con su gira "Hasta que se nos hizo", donde no sólo sorprenden con su voz, sino también con algunos icónicos momentos.

Prueba de lo anterior son los que ocurrieron el pasado fin de semana cuando Lucero corrió a darle un beso en la mejilla a Mijares, o bien, el momento en el que no dudó en recordar que su exesposo "no la supo valorar" haciéndole pasar un incómodo momento en pleno escenario. Aunque los cantantes dieron mucho de qué hablar con estos momentos, ahora llamó la atención que el intérprete de "El privilegio de amar" dio declaraciones al respecto.

Momentos antes del beso. (Foto: X @lucerofan8)

Mijares habla por primera vez del beso que le dio Lucero desde el escenario

Luego de un fin de semana bastante escandaloso, el cantante apareció en el aeropuerto donde fue captado por la prensa y no dudó en hablar sobre los recuentes momentos que ha tenido con la "Novia de América" en los que los fans especulan que aún sigue presente una chispa del amor; sin embargo, trató de responder lo más alejado de la polémica para asegurar que entre ellos todo fluye con cariño y respeto.

"Ayer fue en Phoenix, ¿verdad? y antier en El Paso, pero siempre lo hacemos ahí en el show", fueron las declaraciones del cantante al ser cuestionado sobre lo que sintió cuando la mamá de Lucerito Mijares lo besó de sorpresa. Asimismo, para responder a las siguientes preguntas en las que se le cuestionaba sobre cómo se llevan luego de un divorcio de hace más de una década, el intérprete informó que su relación amistosa y familiar la llevan "muy bien".

Pero el momento que más revuelo causó fue cuando una de las reporteras le preguntó si recuerda alguno de los días de San Valentín que compartió junto a Lucero y no dudó en asegurar que tiene presentes todos y cada uno de ellos. De esta forma se volvió a demostrar que su cercanía es como la de ningún otro ex matrimonio.

"Todos, todos los 14 de febreros, pero casi siempre trabajando", dijo.

Para finalizar su breve encuentro con la prensa, Mijares tocó algunos temas más personales como es que no tiene ninguna técnica para ligar, ya que uno debe "ser siempre como uno es, auténtico. No puedes fingir algo que no eres", concluyó.