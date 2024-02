TWICE: ¿Cuántas canciones tendrán en su concierto del Foro Sol?

TWICE ya se encuentra en México, y la cuenta regresiva para sus conciertos en el Foro Sol ha comenzado. Los detalles sobre las presentaciones han comenzado a surgir, por lo que en sitios de internet y en páginas de fans se ha filtrado el posible setlist de la gira de "Ready to Be World Tour" que llega a América Latina.

Este miércoles 31 de enero, Nayeon, Momo, Sana, Jeongyeon, Jihyo, Mina, Tzuyu, Chaeyoung y Dahyun, llegaron a la Ciudad de México para dar sus dos conciertos en uno de los estadios más importante del país. Aún hay algunos boletos disponibles para estas presentaciones, y los detalles acerca de los shows han salido a la luz.

TWICE podría estrenar la presentación de su nueva canción "I Got You" IG @twicetagram

¿Cuál es el setlist de TWICE en el Foro Sol de la Ciudad de México?

El grupo de k-pop comenzó hace algunos meses su quinta gira mundial "Ready to Be World Tour", por lo que ya se conoce el posible setlist que traerán a México. Esta lista de canciones posiblemente integre su nueva canción "I Got You", que es parte de su nuevo material discográfico, y algunos solos, pues hay que recordar que algunas de sus integrantes han debutado en solitario.

Estas son las canciones de TWICE que estarán en su concierto del Foro Sol

Set Me Free

I can’t stop me

My Guitar (Chaeng solo)

Go hard

Moonlight Sunrise

Brave

Try (Dahyun solo)

Done for Me (Tzuyu solo)

New Rules (Sana solo)

Move (Momo solo)

7 rings (Mina solo)

Feel Special

Cry for Me

FANCY

The Feels

Killin’ Me Good (Jihyo solo)

Can’t stop the feeling! (Jeongyeon solo)

POP! (Nayeon solo)

Queen of Hearts

Remix song

Alcohol-Free

Dance the Night Away

Talk That Talk

When We Were Kids

Crazy stupid love

Encore: en esta parte las canciones serán elegidas por medio de una ruleta. Estás son las opciones de acuerdo con las modificaciones en sus últimas presentaciones: