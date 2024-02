JLo estrenará su nuevo álbum "This is me... now" en Saturday Night Live

JLo siempre es noticia, pues su sola presencia es capaz de eclipsar a cualquier ser que se plante a su lado. Desde que regresó a su relación de pareja con Ben Affleck, se les ha visto en muchas alfombras rojas, ella siempre encantadora y él a veces con rostro más serio, algo que ha despertado rumores que ella misma ha aplacado.

Sumado a esto, Jennifer Lopez también siempre está en tendencia, a veces con su peinado o prendas de vestir, tal como lo propondrá con lencería especial para este 14 de febrero en el Día de San Valentín.

Como ella siempre está en boca de todos, esa es la razón por la que este sábado 3 de febrero se presentará en el famoso programa estadounidense Saturday Night Live, emisión donde presentará su nueva producción. Apenas el fin de semana pasado, el 27 de enero, los presentadores y segmento musical fueron de Dakota Johnson y Justin Timberlake.

"Beniffer" vive un momento dulce como pareja. Foto: Especial

JLo cantará en Saturday Night Live

No es la primera ocasión que se presenta en el programa. De hecho, ya ha aparecido en este en 3 ocasiones previas, siempre como la presentadora oficial de la emisión. Pero, en esta vez, Jennifer Lopez será la encargada de agasajar al público con sus canciones.

En esta cuarta aparición para la temporada 49 de Saturday Night Live, JLo mostrará su nuevo álbum titulado "This is me... now", mismo que surgió a partir del filme original de Amazon que acompaña el disco “This is me... now: A Love Story”. Ambos serán lanzados el 16 de febrero de este 2024.

La host del programa será Ayo Edebiri

Mientras JLo estará concentrada en las presentaciones musicales del programa, la presentadora de Saturday Night Live este 3 de febrero será la actriz Ayo Edebiri, quien hará esta labor por primera vez. La actriz es una de las protagonistas de "The Bear" y recientemente ganó un Emmy, Critics Choice y Golden Globe Award por esta actuación.

Adicional a la transmisión en vivo por Universal Premiere a las 11:30 p.m. y ET/8:30 p.m. PT, podrás revivir el episodio de estreno con subtítulos el viernes siguiente por la app de Universal+.

Saturday Night Live es producido en asociación con Broadway Video. El creador y productor ejecutivo es Lorne Michaels.

