"Mi gente latino", JLo se luce al estilo de Barbie junto a America Ferrera

Las mujeres con sangre latina están conquistando, desde hace años, la escena internacional y para muestra de ello está la exitosa, querida y siempre icónica Jennifer López, quien es una de las personalidades que han marcado la historia debido a su estilo único y a su sello personal.

La artista nacida en Bronx, Nueva York, es conocida coloquialmente como "JLo" y ha cautivado con su talento como cantante, actriz, bailarina y empresaria durante tres décadas, sin embargo, también es considerada un ícono de la moda y así lo ha dejado ver recientemente en una publicación en Instagram a lado de la actriz America Ferrera.

JLo cautivó con este icónico look de Barbie ejecutivo. Foto: IG

Jlo se luce como toda una Barbie

Recordemos que el recién concluido año 2023 estuvo marcado por diversos éxitos cinematográficos, pero la película que se llevó el récord de audiencia fue Barbie y aunque ya han pasado varios meses desde el estreno de este filme, la fiebre rosa sigue estando en nuestras venas y así lo dejó ver JLo con un look icónico.

Por medio de un carrusel de fotografías en Instagram, la exitosa cantante y protagonista de películas como "Selena" y "Out of Sight" se dejó ver en un atuendo espectacular como toda una Barbie ejecutiva, y a pesar de que su indumentaria no era en tonalidades rosa, lo cierto es que JLo se asumió como toda una muñeca, especialmente debido a que apareció posando junto a America Ferrera, la mujer que interpreta a una de las coprotagonistas de la película basada en el producto estrella de Mattel.

JLo y America Ferrera cautivaron al posar juntas. Foto: IG

De esta forma, Jennifer López recordó su influencia en el mundo de la moda, esto al usar un icónico look invernal negro de falda y suéter con cuello de tortuga, a través del cual se empoderó una vez más en redes sociales al refrescar el discurso de Barbie, una película que además toca temas del patriarcado y la desigualdad de género que actualmente siguen viviendo las mujeres en todo el mundo.

