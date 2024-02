Belinda confiesa que lloró después de escribir la canción “Cactus” que le dedica a Christian Nodal

La atención del público y los reflectores están sobre Belinda, pues la cantante está de vuelta al ruedo musical y para su retorno lo hizo con una canción que puso a muchas personas a pensar sobre si la letra y el video están dedicados a su exnovio Christian Nodal, pues en la historia que cuenta a través de un género más inclinado al regional mexicano se desahoga sobre una relación que acabó.

Belinda grabó un video para las plataformas Spotify en la que cuenta detalles de “Cactus”, nombre de su nuevo sencillo, ahí la famosa confesó que cuando compuso el tema le fue inevitable no llorar, pues las lagrimas rodaron por sus mejillas como símbolo de triunfo, risas y una catarsis de emociones.

La canción ya está disponible. Captura de pantalla IG/belindapop

¿Por qué Belinda se cambió el nombre?

Otra de las cosas que se sabe sobre el nuevo nombre de Belinda en donde se hace llamar “Belika” es debido a que incursionó en un movimiento dentro del regional mexicano, algo entre lo pop, tumbado y bélico, vertientes que se apoderan del gusto de la audiencia en estos años, además mencionó que esta nueva versión como artista refleja a una mujer que es más directa, que no tiene miedo al qué dirán.

Belinda se pintó el cabello verde, uno de los colores favoritos de Nodal. Captura de pantalla IG/belindapop

¿Cuál es la letra completa de “Cactus” el nuevo tema de Belinda?

La letra de “Cactus” fue escrita por Belinda, josé Pérez, Mr. Naisgai, Legazzy y en su letra los fanáticos de Nodal y la cantante encontraron algunos detalles que pueden ser referencia de todo los que vivieron mientras estaban en una relación, pues se sabe que las cosas no terminaron de la mejor manera.

Hoy quiero sacar to' esto que lleva cargando mi corazón

Porque la terapia ayuda, pero la música sana más, cabrón

Y, al final, no hay bien sin mal

Y el dolor se pasará

Ya volví, Beli

Beli, bélica

Mi pecho no es bodega, todo pa' fuera

Lo que me hace mal, se va pa' la mierda

No fuiste lo que esperé de ti

Carajo, cómo me hiciste sufrir

Dicen que todo sana con tequila

Bebo y nomás le echo sal a la herida

Por lo menos bailo esta canción

Y salud a las que están igual que yo

Bebo, salud por tu recuerdo

No veo el olvido lejos

Me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura

Bebo, y salud por to' los besos

¿De qué sirvió tatuarte mis ojos

Pa' luego borrarlos con otros?

No todo fue lo que me mostrabas

Si supieran cómo tú me tratabas

Una piedra que no fue real

En un compromiso para aparentar

A lo hecho, pecho, con o sin despecho

A nuestro amor no le diste el respeto

Yo nunca dije nada de ti

Y con mucha clase yo me fui

Bebo, salud por tu recuerdo

No veo el olvido lejos

Me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura

Bebo, y salud por to' los besos

¿De qué sirvió tatuarte mis ojos

Pa' luego borrarlos con otros?

(Y, al final, no hay bien sin mal)

(Y el dolor se pasará)