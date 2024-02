De la cancelación de su compromiso a sus malos tratos: Estas son todas las referencias de Belinda a Nodal en "Cactus"

A unas horas de que se estrenara "Cactus" la nueva canción de Belinda después de una ausencia musical de 10 años, el tema se está colocando en el top de listas musicales en diversas plataformas de streaming. El sencillo de la cantante se está volviendo muy popular debido a que incursionó en el género de corridos bélicos, pero también porque esta canción es la respuesta a todo lo que vivió tras romper con su exnovio Christian Nodal.

La canción tiene una serie de referencias que apuntan a diferentes momentos vividos entre Belinda y el interprete; desde que inició su relación hasta su compromiso y cancelación de su boda, pero no solo eso, también muestra el sentir de la cante tras el escándalo mediático en torno a su persona por haber terminado su relación amorosa con Nodal.

Seguir leyendo:

Piso 21 canta tema de Nodal frente a Belinda en los TikTok Awards, minutos después que Belika presentó "Cactus"

Mientras Belinda estrenó “Cactus”, esto fue lo que Nodal publicó al mismo tiempo, ¿le respondió?

Todas las referencias en "Cactus" que Belinda dejó para Nodal

Una usuaria de X bajo el nombre @flawlessbeli escribió un hilo contando todas las referencias que observó en "Cactus" y al parecer este sencillo es más que un simple posicionamiento de la cantante a Nodal.

Fecha de estreno

La canción se estrenó el 31 de enero y de acuerdo con la internauta, los artistas habrían iniciado su relación un día 4, es decir 3 más 1 igual 4. Incluso "Cuatro" fue el nombre que le pusieron al perrito que Nodal le regaló a Beli.

Además enero es la fecha de cumpleaños de Christian: el cantante nació un 11 de enero, pero este día también se habría comenzado a grabar el videoclip.

Nombre de la canción

El tema lanzado por Belinda lleva por nombre "Cactus", nombre que está directamente relacionado con Nodal debido a que esta cactácea originaria de México crece específicamente en Sonora, estado en el que nació Christian en el municipio de Caborca. Incluso el cantante tiene un tatuaje de cactus en su espalda, lo que significa que los cactus los ha tomado como representación de su personal.

Pero "Catus" también puede tener una referencia con la que podría identificarse. Y es que el cactus es una de las plantas más resistentes, sobreviven en hábitats con altas temperaturas. Algo que Belinda hizo ante las críticas y chismes tras su rompimiento; ser fuerte y resistente.

Tatuaje con la mirada de Belinda

Cuando Beli anunció el estreno de su tema cambió la imagen de perfil de sus diferentes redes sociales y colocó una foto de sus ojos. Sin embargo, la foto inmediatamente nos remitía al tatuaje que Nodal se hizo en el pecho con la mirada de la también actriz.

Además en la canción dice una frase que sin duda apunta directamente a este tatuaje: "¿de qué te sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos por otros?". Algunas imágenes del cantante muestran que cubrió su tatuaje con los ojos de Belinda por un nuevo diseño.

Cuando inició su relación el cantante se tatuó los ojos de Beli en el pecho | Foto: X @flawlessbeli

Promocionales de Belinda

Para promocionar "Cactus" aparecieron una serie de letreros estilo western. Este tipo de letreros son muy usados por el cantante para anunciar conciertos o giras; así lo hizo con "Forajido Tour". Además el estilo de la canción es como del desierto, tema con el que Nodal ha usado desde hace algún tiempo

Este estilo lo ha usado Nodal para promocionar sus giras | Foto: X @flawlessbeli

Cuando la plataforma de Spotify anunció el lanzamiento de la canción lo hizo con una carta en la que aparecía un cactus, pero también hace referencia a algunos de los tatuajes de nodal como el sol, los gorriones.

La cabra y Nodal

En el videoclip aparece una cabra, lo que señala a Nodal, pues al hacer un acercamiento a los ojos del animal se puede ver que en sus ojos aparece la constelación de capricornio, signo zodiacal del cantante. Aunque también los cuernos también podrían revelar una infidelidad pues también se dijo que Christian le había sido infiel.

Nodal es signo zodiacal capricornio como la cabra que aparece en el video | Foto: X @flawlessbeli

Cabello verde de Belinda

Algo que fue muy obvio fue el color de cabello que llevó Belinda en este videoclip, pues se lo tiñó de verde, tono que el cantante suele usar en su vida diaria, así como en algunos de sus videos e incluso en sus rede sociales.

Los modelos con tatuajes

Los hombres que aparecen en el video están cubiertos de tatuajes, y muchos de ellos son idénticos a los que lleva Nodal en su cuerpo. Los más parecidos son los tienen en las manos, el pecho la espalda, incluso también podemos ver que hay una escena donde aparece un hombre tatuándose una B en la espalda.

Fumó puro

Una clara evidencia que inmediatamente nos hizo pensar en Nodal fue la parte inicial del video donde aparece fumando un puro, algo que el cantante hace constantemente y que también lo ha hecho parte de algunos de sus videos musicales en los que se muestra fumando un cigarro de puro.

Reveló sus malos tratos

En la canción dice la frase "no todo fue lo que demostrabas, si supieran como tú me tratabas". Esto señala que al parecer Christian no la trataba de la mejor manera y todo eran apariencias en público, lo que deja ver que fuera de los reflectores era una persona muy diferente con ella. Se dice que él era muy celoso con ella y que además no le gustaba su humor carismático.

El anillo de compromiso

"Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar", esta parte del tema se refiere al anillo de compromiso que Nodal le entregó a Belinda para que se casara con él. Pero al parecer esto solo se trató de presión mediática y aunque no se sabe mucho del compromiso, esto mostraría que el compromiso solo fue para aparentar.

Flores en los cactus y vestido de novia

Al final del clip, la cantante aparece llorando con cristales en los ojos, lo que simula el rompimiento de su compromiso, esto lo hace con un vestido de novia puesto, el cual está maltratado y manchado. Por último aparece Belinda de espaldas mientras su espalda se ve llena de espinas, sin embargo, de un momento a otra comienzan a brotar flores de las espinas, lo que significaría que después de todo su corazón ha sanado y nuevamente está floreciendo.