Christian Nodal revela cómo conquistó a Cazzu, así fue su primera noche juntos: "las argentinas son difíciles"

Fue en el 2022, cuando Christian Nodal logró conquistar el corazón de su “crush” de toda la vida, pues luego de su polémico romance y ruptura con Belinda, el cantante sonorense no se cerró a la posibilidad de enamorarse, por lo que en cuanto tuvo la oportunidad de conquistar a la mujer que pensó siempre sería su amor platónico, no lo dudó y hoy es madre de su hija Intí.

Y es que, en 2020 durante una entrevista, Nodal aseguró que Cazzu era su crush, sin embargo, poco se sabe sobre cómo comenzó su historia de amor, pues el sonorense ha sido muy celoso con este tema, sin embargo, recientemente dio detalles de cómo logró conquistar a la madre de su hija.

En una reciente entrevista para The urband, Nodal habló sobre sus canciones y lo que significan para él, fue entonces que llegó el turno de “Cazzualidades”, tema que compuso especialmente para su novia y madre de su hija, la cantante argentina Cazzu.

Al comenzar a contar sobre el tema, Nodal recordó cómo comenzó a conquistar a “la jefa”, sin embargo, revela que no fue nada sencillo pues estuvo a punto de mandarlo a la friend zone.

“Las argentinas son muy difíciles, me quería dejar en la friend zone, Julieta era mi crush y le escribí por Instagram y le dije: ‘tengo una canción para tí’ que sí tenía la canción, pero en realidad era para conocerla y todo eso y me contestó y me dijo: ‘ahorita la grabo’ y yo le dije: 'no, no, no, yo iré a Argentina y luego para que me lleves a conocer'”, recordó Nodal.