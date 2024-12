Javier Ceriani saldrá de Chisme No Like para irse a programa de Televisa

Hace unos días comenzó el rumor de que Javier Ceriani, conductor del programa de espectáculos “Chisme No Like” dejaría la emisión y a los pocos días lo confirmó aunque no dio detalles del por qué de su salida. Poco después anunció que ya tenía un nuevo proyecto y ahí comenzaron las especulaciones, pues se dice que podría integrarse a la nueva temporada de La Casa de los Famosos de Televisa.

En redes sociales se habla de una supuesta pelea entre Javier y su compañera de programa Elisa Beristain, situación que los llevó a un conflicto que terminó por separarlos, en ese momento no se sabían detalles del enfrentamiento, hasta ahora y todo apunta que tiene que ver con un conflicto amoroso.

En un inicio se dijo que la separación estaba relacionada con la paga que recibía Javier al estar en el programa, pues de acuerdo con Inés Moreno, colaboradora de "Chisme No Like", Elisa cobraba 50 por ciento de los ingresos, mientras que Javier ganaba el 30 por ciento. En tanto, el resto era usado para cubrir gastos de la producción.

Aunque cabe resaltar que el motivo que más ha llamado la atención fue que supuestamente Javier descubrió varias infidelidades que Pepe Garza, esposo de Elisa tuvo con ella. El problema desembocó cuando Ceriani habría querido compartir la noticia en medio y ella se negó.

Ceriani habría querido compartir la noticia en medio y ella se negó | Foto: Instagram @javierceriani

¿Javier Ceriani entrará a La Casa de los Famosos?

De acuerdo con la cuenta de X La tía Sandra, Javier Ceriani podría ser parte de la tercera temporada de La Casa de los Famosos de Televisa, pero no se especificó sopor este motivo decidió salir de su programa o las causas son distintas. Lo que es un hecho es que ya no estará en su emisión y podría participar en el reality.

También mencionaron que en los últimos días, Ceriani ha tenido conversaciones laborales con Rosa María Nogueron productora de La Casa de los Famosos, precisamente para invitarlo a formar parte del programa, algo que no agradó mucho a internautas en redes sociales, pues aseguraron que pasaría algo similar como cuando estuvo Adrian Marcelo.

Ceriani ha tenido conversaciones laborales con Rosa María Nogueron productora de La Casa de los Famosos | Foto: Instagram @javierceriani

¿Quién es el hombre que provocó la pelea entre Javier Ceriani y Elisa Beristain?

El conflicto entre Javier Ceriani y Elisa Beristain se habría originado por Pepe Garza, un famoso productor y empresario en Estados Unidos, además fue mánager del cantante Espinoza Paz, con nominaciones al Grammy. También tiene su propio canal de YouTube. Lleva casado con la conductora desde hace 25 años y para poner fin a la polémica, la conductora aseguró que no se está divorciando.

Seguir leyendo:

Filtran un audio que muestra las fuertes discusiones entre Elisa Beristain y Javier Ceriani de Chisme No Like

Elisa Beristain cuenta la verdad tras la disolución de Chisme No Like, ¿su esposo le fue infiel?