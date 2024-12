Maluma en CDMX: fanáticas se pelean por la playera del colombiano | VIDEO

Este viernes 6 de diciembre, Maluma sorprendió a sus fanáticos de la CDMX al aparecer de manera inesperada en uno de los sitios más emblemáticos de la capital, pues, el colombiano apareció montado en un Turibus frente al Monumento a la Revolución, por lo que rápidamente el público que estaba ahí lo reconoció y se acercaron al vehículo para tomarle una foto, gritarle algún piropo y hasta cantar con él sus éxitos.

El motivo de su visita inesperada a la capital de nuestro país se debe al anunció de su próxima gira + PRETTY + DIRTY, el artista colombiano recorrió Paseo de la Reforma anunciando sus conciertos en México para el próximo 2025. La presencia del intérprete de Borró cassette no solo emocionó a sus fans, sino que desató un momento insólito: un enfrentamiento entre un grupo de seguidoras por una camiseta que él lanzó como obsequio.

La alegría inicial se transformó en caos cuando al menos cinco mujeres comenzaron a pelear por quedarse con la camiseta. Entre gritos de emoción y tensión, el altercado fue captado en video y rápidamente circuló en redes sociales. En las imágenes se observa cómo las fans intentaron resolver el conflicto, pero la intensidad del momento las llevó a tomar una decisión poco usual: cortar la camiseta y repartir los fragmentos.

“¡Rífenla entre ustedes!”, gritaban algunos asistentes que intentaban mediar. Otros sugerían lanzar un volado para decidir a la ganadora, pero estas propuestas no lograron calmar la disputa. Finalmente, una de las involucradas, identificada como Aislinn López, logró quedarse con la playera del colombiano después de una intensa lucha.

A través de redes sociales, la fanática de Maluma compartió su perspectiva sobre el incidente. Según relató, logró atrapar la camiseta en el aire gracias a su altura, pero rápidamente fue rodeada por otras personas que intentaron quitársela. Incluso un hombre, asegura, se mostró agresivo para arrebatarle el jersey, alegando que tenía más fuerza.

“Llega toda mi familia a hacerme bolita porque el chavo y otra chava me la querían quitar. La morra me propone que la cortemos y la verdad se me hacía una tontería, pero lo decía para yo verme lista e irme con la playera. Entonces, en el momento que mi suegra me dice que no la suelte, yo me aferré más. Incluso llegué a prestar la playera para que se tomaran una foto, pero una de estas chavas se puso loca”, dijo la joven